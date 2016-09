Grupo Tholl encanta na abertura da 28ª Festa das Etnias

Denise Possebon

Uma apresentação de peso e de beleza deu início a mais uma edição da tradicional Festa das Etnias em Criciúma. Gratuitamente, o show com o Grupo Tholl encantou e foi responsável por lotar as mediações do palco central durante a noite de segunda-feira, 5, no Centro de Eventos José Ijair Conti. A apresentação abriu oficialmente as atividades da 28ª edição do evento, que acontece de 5 à 11 de setembro, promovido pela Prefeitura de Criciúma, através da Fundação Cultural de Criciúma (FCC) e da União das Etnias de Criciúma.

Apostando na gastronomia típica, em apresentações culturais e em shows nacionais renomados, a organização do evento espera que aproximadamente 150 mil pessoas compareçam ao local durante os sete dias de festa. De acordo com o presidente da FCC, Júlio Lopes, para o primeiro dia, o número de pessoas estava dentro do esperado. “A nossa expectativa é de ver o pavilhão sempre lotado e estamos tendo isso hoje, com todo esse público”, diz.

A Festa das Etnias é conhecida por agradar todos os públicos e, mais uma vez, vem confirmando essa tendência. Famílias, jovens, crianças e idosos compareceram ao local, principalmente para ver a apresentação do Tholl. Beatriz Mondardo levou a filha Maria Laura, de oito anos, para assistir os números artísticos. A menina adora danças e como no ano anterior, se apresentará em um grupo de dança infantil do qual faz parte nessa edição da festa.

“Nós sempre participamos em alguns dias do evento. Ano passado estivemos com ela em dois dias, também para assistir a apresentação dela. Ela gosta bastante de danças e apresentações”, diz a mãe. Entre os restaurantes de maior movimento da primeira noite estava o da Etnia Alemã. Para a presidente da etnia, Salete Nuerberg Zimmermann, o objetivo é bater as vendas do ano anterior. “A cada ano, a festa está em crescente. Esperamos que esse ano supere o ano passado, que já foi muito bom”, diz.

O restaurante aposta nos molhos de frutas e nas variedades de carnes, onde oferecerá até 10 tipos.

Imprevisto com Corpo de Bombeiros atrasa abertura

A organização da Festa das Etnias precisou lidar com um imprevisto nos primeiros momentos do evento. Em decorrência da vistoria do Corpo de Bombeiro, para privar pela segurança da festividade, as portas demoraram para serem abertas ao público, que ficou esperando cerca de uma hora no lado de fora. Devido ao atraso, o cerimonial de abertura da edição foi suspenso, fazendo com o show do Grupo Tholl abrisse as atividades.

Em primeiro momento, duas lanchonetes de Praça Bom Preço, no qual as culinárias típicas são vendidas à R$ 10, foram interditadas. Mas, logo após adequações, os locais foram liberados para atendimento. De acordo com a presidente da União de Etnias de Criciúma, Elaine da Cunha Júlia, o Corpo de Bombeiros havia deixado a vistoria para a última hora, chegando ao local às 18h30. Todos os detalhes, que incluem instalações de gás, lâmpadas, saídas sinalizadoras e outros ajustes, foram feitos nesse período.

“Apesar disso, irregularidades não foram encontradas. Mas eles sempre acabam chegando na hora que querem, o que poderia ter sido feito antes”. Em nota oficial, a Prefeitura Municipal de Criciúma explicou que: “alguns dos restaurantes, de responsabilidade das etnias, não estavam, a princípio, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros”. Mas, garantiu que a programação da festa seguirá normalmente.

Shows nacionais em destaque

A Festa das Etnias traz ao Ginásio Municipal o show nacional com a dupla sertaneja Zezé de Camargo & Luciano nesta terça-feira, 6, a partir das 21h. No ferido de quarta-feira, 7 de Setembro, sobe ao palco o MC Biel, às 18h. Além dos shows nacionais, as atrações continuam gratuitamente nos dois palcos internos. No principal, serão os shows culturais e artísticos de maior proporção e no tablado, apresentações musicais e folclóricas. O público ainda poderá conferir além de 20 estandes comerciais, os pontos de Arte, Samba, Brinquedo, Oficinas, Publicidade, Hip Hop e Artesanato.

Principais atrações nos dois próximos dias:

Terça-feira (06/09)

Tablado:

19h – Cleber Francelino

20h15 Giovany e Patrícia

21h30 Cibele Mdaui

22h45 Janaina Cruz

24h – Johnny Crees

Palco:

19h – Balé Kiko Tiam – Cocal do Sul

21h15 – Grupo de Dança Folclórica Alemã Kindertanz – Forquilhinha

21h35 Grupo de Dança Ballo Del Bambino – Forquilhinha

23h – Grupo de Dança Academia Bella Forma – Forquilhinha

24h – Girl Band CH4RRIOT

Ginásio Municipal:

21h - Show com Zezé de Camargo & Luciano

Quarta-feira (07/09)

Tablado:

13h30 – Baile da 3ª Idade (Afasc)

19h – Junior Zacaron

20h15 – Marone Salasha

22h45 – Os Badjecos do Samba

24h- Space Dogs

Palco:

11h – Cia.da Dança by Raquel

14h – Grupo de Balé Centro Social Urbano

15h30 – Show Nacional Teatro Infantil Toy Story

16h30 – Coral Infantil Criança Feliz

18h – Colégio São Bento – Coral Infantil/Grupo Vocal/ Ginástica Olímpica

20h – Academia Viviane Candioto

21h – Studio de Dança Simony Fonseca

24h – Poliana Perez

Ginásio Municipal:

18h – Show Nacional Biel

Entrada para o evento: R$ 2

Meia entrada: R$ 1

Estacionamento: 1 kg de alimento não perecível