Greve será iniciada hoje no Hospital São Marcos

Denise Possebon

Como vem ocorrendo a todo mês, novamente os funcionários do Hospital São Marcos não podem contar com seus salários em dia. Sem garantias de repasse nos próximos dias, no primeiro horário de hoje uma grave será iniciada pelos trabalhadores, em Nova Veneza. Desta vez, o motivo para este débito seria a renovação do contrato entre Prefeitura Municipal e o administrador, o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), tem prolongado o cumprimento das obrigações com os colaboradores.

Em reunião realizada ontem, o novo prefeito, Rogério Frigo, renovou o convênio com a entidade, no valor de R$ 11,5 mil mensais, para atender ao Pronto Atendimento 24 Horas. Mas, enquanto as negociações são feitas entre as partes administradoras, os funcionários seguem sem garantias e descontentes com a situação. Sendo assim, a paralisação de hoje deverá incluir 70% da equipe que atende a demanda hospitalar, unindo o resto dos colaboradores também ao corpo clínico da instituição, esse já paralisado.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde), Cléber Ricardo Cândido, a categoria médica está atendendo apenas urgências e emergências. O fato ocorre porque os profissionais já não recebem há três meses. Mas, a situação de todos os trabalhadores tem se acumulado, já que está em debate os acordos contratuais entre o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) e a Prefeitura de Nova Veneza.

“Esta é a mesma enrolação de sempre, o ISEV segue afirmando que não tem recebido do município. Começou o mês e eles simplesmente não pagaram, estão tentando ver o contrato com a Prefeitura, mas está tudo “explodindo” agora”, afirma. Os funcionários solicitavam que os pagamentos fossem feitos até o dia de ontem, para que a greve pudesse ser evitada. Como seguiu em aberto, a greve será seguida. “Não teremos assembleia para votar, porque quando realizamos a outra paralisação já havíamos estipulado um prazo para os pagamentos”, explica Cléber.

A justificativa do ISEV

O diretor administrativo do ISEV, Francisco Paiva, afirma que os pagamentos ainda não foram liberados pela Prefeitura justamente porque o contrato está em discussão. Mas, afirma que o objetivo é quitar a folha de pagamento dentro de uma semana, no dia 18. Conforme Paiva, o contrato expirou no dia 31 de dezembro, mas está sendo renovado com a nova gestão que está assumindo a Prefeitura.

“Os valores, no entanto, deverão ser aprovados pela Câmara da cidade, provavelmente na sexta-feira. Como o prefeito está assumindo agora, ele não conseguiria fazer esses repasses antes”, diz. A sessão extraordinária do Legislativo para aprovação do convênio deve ser realizada até o início da próxima semana. Na reunião, o prefeito pediu empenho do ISEV para garantir uma boa gestão.

“Queremos que a direção da unidade trabalhe em sintonia com a Secretaria de Saúde para termos conhecimento do que acontece no Pronto Atendimento 24 Horas. E queremos o comprometimento de usar o valor para o pagamento dos funcionários”, explica Frigo.