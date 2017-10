Governo Federal confirma repasse de R$ 1 milhão ao Materno-Infantil

Gabriel Bosa

OGoverno Federal reiterou nesta terça-feira o repasse de R$ 1 mi- lhão para a manutenção dos atendimentos do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (HMISC). A garantia foi dada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao secretário de Estado da Articulação Nacional, Acélio Casagrande, durante audiência em Brasília.

“Sentei novamente com o ministro e com o assessor Sérgio da Costa para expor a situação e conseguimos avançar, é uma conquista muito grande”, destaca Acélio.

A previsão é que o convênio seja assinado na próxima terça-feira, dia 24. A ajuda de custeio da União ao HMISC foi pleiteada durante visita de Costa à unidade, no fim de setembro. Após conhe- cer as instalações do Materno-Infantil, o assessor do Ministério da Saúde se reuniu com prefeitos e lideranças da região para encaminhar os detalhes do contrato.

O acordo presumia que o Governo Federal iria contribuir caso as demais esferas de poder também participassem do rateio. À época, ficou acordado a ajuda de R$ 1 milhão da União e mais R$ 2 milhões do Governo de Santa Catarina. O Governo Federal fará a transferência de R$ 1 milhão em cinco parcelas de R$ 200 mil, enquanto o Estado disponibilizará R$ 2 milhões em parcelas de R$ 400 mil.

Ainda no fim de setembro, os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram para criar uma comissão que também tratará da ajuda ao HMISC. A previsão é que o custeio seja repassado quando encerrarem os convênios da instituição com o Estado e União.