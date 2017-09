Governo do Estado lança aplicativo para a população comunicar vazamento de água e esgoto

Devido às altas perdas do sistema de água e aos altos vazamentos de esgoto em vias públicas, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) junto com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) desenvolveu um aplicativo que permitirá a população avisar quando houver esses problemas. O app será lançado nesta terça-feira, quando estará disponível para download.

Em um primeiro momento, o App Aresc estará habilitado para moradores de Florianópolis, São José, Biguaçu, Antônio Carlos, Santo Amaro da Imperatriz, Paulo Lopes, e Criciúma - todos atendidos pela Casan.

Com interface simples de navegação, as pessoas poderão utilizar a ferramenta para comunicar vazamentos de água e de esgoto em vias públicas através de procedimento simples e ágil. Além de ser um app que visa também à contribuição para os recursos hídricos, como o desperdício de água, diminuição de custos operacionais e, consequentemente, das tarifas.

Como funciona

Uma vez instalado o App Aresc, já e possível acessar a tela contendo a opção de comunicar ocorrências. O usuário precisa então selecionar a localização instantânea pelo GPS do celular e cadastrar seu nome e contato telefônico, e selecionar o tipo de ocorrência - vazamento de água ou de esgoto. Por fim, é necessário enviar fotos do vazamento. Feito o envio, a ocorrência passa pela central da Ouvidoria da Aresc e diretamente para a Casan.

O aplicativo estará disponível gratuitamente a partir de terça-feira, 26, para celulares que usam o sistema operacional Android e iOS e é adaptável a outros dispositivos móveis, como tablets e iPads.

Colaboração: Aresc