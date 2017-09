“Gincana Solidária” arrecada mais de 170 garrafas pets com lacres de lata

Incentivando a arrecadação de lacres de latas em alumínio, a campanha “Gincana Solidária” contabiliza suas primeiras entregas. A ação, que mobiliza tanto o Departamento de Clube de Mães da Afasc (Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma) quanto os grupos de idosos, está sendo realizada em prol da compra de donativos e equipamentos para a Afasc Solidária.

“O dinheiro será revertido principalmente para a compra de cadeiras de rodas, mas também para outras necessidades identificadas entre as pessoas que são atendidas”, explica a coordenadora dos Clubes de Mães, Nézia João Pereira. A competição consiste em juntar o maior número de lacres possíveis.

Cada tipo de garrafa preenchida com as unidades equivale a uma pontuação: 600 ml (10 pontos), 1 litro (20 pontos), 2 litros (40 pontos) e 2,5 litros (50 pontos).

Premiação para vencedores

A campanha em si já foi iniciada em abril e desde então as participantes tem juntado as unidades em equipes. Os grupos que somarem as maiores pontuações ao final da gincana serão premiados com um passeio e também uma torta:

Mães/Idosos

1º lugar – Passeio dentro de Santa Catarina

2º lugar – Passeio próximo ao município

3º lugar – Torta para o grupo

“Ainda receberemos mais lacres já que a maioria está armazenando em seus grupos para fazer a entrega mais próxima do prazo final”, fala Nézia. A entrega dos lacres encerra no dia 10 de novembro. Após a contagem dos pontos, os nomes dos grupos vencedores serão divulgados no site da Afasc.



Colaboração: Denise Possebon / Assessoria de Imprensa da Afasc