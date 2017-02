Fraldas de pano: uma escolha consciente

Mayara Cardoso

A fotógrafa Thandra Leães, mesmo antes de ser mãe ou planejar ter um bebê, já tinha algo em mente: gostaria de usar fraldas de pano em seu filho. Preocupada com questões ligadas ao meio ambiente, logo que soube da gravidez, iniciou pesquisas sobre as melhores opções para oferecer à filha e não teve dúvidas de que essa seria a melhor escolha. Ao conhecer o trabalho da empresa catarinense “Nós e o Davi”, responsável por fabricar fraldas especiais de pano que oferecem regulagem e tipos de absorventes removíveis, além de ter encontrado a solução para o que procurava, decidiu difundir ainda mais o costume e virar revendedora, criando a Ploft Fraldas de Pano. "Fiquei muito empolgada por encontrar o que procurava, então decidi, mesmo não tendo perfil de vendedora, dar a oportunidade de as famílias aqui da região também conhecerem e poderem usar", afirma.

Sem saber qual seria a aceitação do público e ainda não tendo usado na prática, já que ainda estava grávida, Thandra iniciou as vendas por meio das redes sociais já de forma positiva. "Achei que seria mais fraco, pois geralmente essa consciência em relação ao meio ambiente e a vontade de mudar padrões é mais forte nos grandes centros, mas estava enganada. Muita gente por aqui mostrou que se preocupa e está disposta a mudar, o que me deixou muito feliz. É muito gostoso trabalhar com isso e trocar ideias com os pais e mães", comenta.

Meio ambiente, economia e saúde

Entre os diferenciais apontados pela vendedora e mamãe de primeira viagem, está o não descarte de centenas de fraldas descartáveis, a economia de forma geral, já que, investindo nas fraldas de pano, o material pode durar anos, além de que, conforme ela, o material pode garantir até benefícios à saúde. "O tecido deixa a pele do bebê respirar muito melhor, além de ser livre de componentes químicos. Na experiência que estou tendo com minha filha, Bell, de 40 dias, vejo como isso é bom. Mesmo com todo o calor que tem feito, ela não teve nenhum problema com o uso", destacou.

Conforme Thandra, os bebês deixam as fraldas com cerca de dois anos e meio, utilizando nesse tempo aproximadamente 7,8 mil unidades de fraldas descartáveis, que, ao serem depositadas no meio ambiente, demoram em média 500 anos para se decompor. O gasto estimado por ela é de mais de R$ 5,1 mil para a compra de pacotes descartáveis ou R$ 1 mil para um kit com 20 fraldas e 20 absorventes, número suficiente para ser utilizado durante todo o período, gerando significativa economia mesmo se considerando a água utilizada para lavagem.

Mitos sobre o uso

Ao longo de sua procura pela forma ideal de usar fraldas de pano, conforme a fotógrafa, muitas foram as vezes em que ouviu que tal costume era "do tempo da vó" e que não faria sentido para os dias atuais. Formada em Design de Produto, Thaila afirma conhecer os ciclos para fabricação e descarte de objetos e, com isso, ter ainda mais convicção de sua decisão.

Mesmo sendo questionada sobre a praticidade do uso do pano, ela garante que não há problema algum. "As pessoas fazem um bicho de sete cabeças com algo que não é. É claro que nada supera a praticidade de enrolar uma fralda descartável e simplesmente jogá-la no lixo, mas lavar também não é difícil. Está sendo bem mais tranquilo até do que imaginei. Passamos uma água no tanque e fazemos a lavagem na máquina sem problema algum", explica.

O custo de cada uma das peças varia de R$ 35, tamanho especial para recém-nascidos, R$ 45, para tamanho geral, que serve em crianças de até 16 kg em média, e R$ 60 para o modelo que tem forro fixo. Os absorventes que são utilizados de forma separada custam de R$ 8 a R$ 13, dependendo do tipo de tecido. "É um investimento que acaba durando muito. Para iniciar um contato com o produto, indico que as famílias comprem uma ou duas para experimentar e vejam com qual se adapta melhor. É questão de costume. Geralmente as pessoas acabam voltando para comprar mais", comenta.

Os modelos oferecidos contam também com tecidos especiais para praia ou piscina, noturnos e diurnos, tendo estampas diferenciadas.