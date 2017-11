Forquilhinha realiza 7º Mutirão de Castração

A Fundação Ambiental de Forquilhinha (Fundaf) realiza em novembro mais um mutirão de castração de cães e gatos. O 7º Mutirão de Castração está agendado para o dia 25 de novembro. Os interessados devem fazer um cadastro na Fundaf, das 8h às 13 horas, de segunda-feira a sexta-feira, entre os dias 1º e 17 de novembro. São necessários os dados do animal, CPF e RG do proprietário e comprovante de residência.

A castração é destinada para cães e gatos a partir de dois meses e custará R$ 100,00 por animal. Haverá agendamento de horários. O transporte do animais, cuidados no pós-operatório é de responsabilidade do proprietário. A castração será realizada na Clínica Conexão Animal, em Criciúma. O pagamento deve ser realizado na clínica no dia da castração.

Mais informações pelo telefone 3463-3039 ou no site www.forquilhinha.sc.gov.br ou no Facebook da prefeitura de Forquilhinha.

Colaboração: Carla Giassi / Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Forquilhinha