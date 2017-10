Forquilhinha em clima de Heimatfest

Ao passar pelas ruas centrais de Forquilhinha já se pode observar as cores e detalhes que vão tomando forma, deixando a cidade em clima de Heimatfest. Faltando 10 dias, a cidade já está se preparando para receber visitantes para a festa mais alemã do Sul do Estado. Comerciantes também estão enfeitando suas fachadas, dando ainda mais um toque festivo. Além de toda decoração a cidade está mais florida dando um ar mais alegre para quem passa por Forquilhinha.

Em 2017, como acontece a cada dois anos, no mês de outubro, a população da cidade incorpora o sentido étnico e festivo para mostrar para todos os turistas e visitantes, suas etnias, seus costumes, gastronomia, enfim, a realidade do cotidiano das diversas famílias que contribuíram na construção Forquilhinha.