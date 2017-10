Forquilhinha celebra colonização alemã

Gabriel Bosa

Forquilhinha já vive o clima da oitava edição da Heimatfest – A Festa das Origens. Desde as últimas semanas, a cidade mais alemã do Sul de Santa Catarina se prepara para celebrar a cultura, história e tradições dos imigrantes que colonizaram a região no fim do século retrasado. A festa abre no dia 12, quinta-feira, se estendendo até o domingo com shows nacionais, desfiles, bailes, competições esportivas, apresentações culturais, além de muito chopp e gastronomia típica.

As atrações serão divididas entre a Rua Coberta, ao lado da Praça dos Imigrantes, e na arena montada em frente ao Parque Centenário. A expectativa da organização é reunir até 80 mil durante os quatro dias de festividade.

“A festa vai abrir depois do desfile folclórico, às 16h do dia 12. Irão participar famílias, entidades, escolas, todos representando os povos que contribuíram para a formação e desenvolvimento de Forquilhinha”, ressalta o prefeito, Dimas Kammer.

Os shows nacionais iniciam na sexta-feira, dia 13, com apresentação de Henrique e Juliano. No sábado é a vez de Bruninho e Davi, já no domingo será a apresentação de Gusttavo Lima. Em paralelo, diversas bandas regionais e de música típica alemã irão animar o público na região central.

“Teremos opções de restaurante alemães e italianos, além de café colonial, lanches rápidos, e diversas outras opções”, destaca o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Felipe Dordeti.

A Heimatfest também contará com exposição do clube de mães, festival de danças folclóricas, competição de chopp em metro, baile para a terceira idade, escolha do jardim mais bem enfeitado, exposição de animais e seminários.

“Será uma festa para todas as idades, com espaço para a família, com segurança e conforto para todos”, ressalta o vice-prefeito, Felix Hobold.