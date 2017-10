Fontana lança seu maior empreendimento

A Fontana vai construir em Florianópolis o seu maior empreendimento, o Residencial Villa Celimontana. A construtora apresentou o residencial em evento nesta terça-feira, na FIESC. O Villa Celimontana, com área de mais 35 mil metros quadrados, será construído no bairro da Agronômica, próximo da Avenida Beira Mar Norte.

Um dos diferenciais do projeto serão os espaços de lazer e convívio comum, que totalizam mais de 3.500 metros quadrados de área. O Villa Celimontana chega com o conceito de super clube privé, com três salões de festas, piscina coberta e aquecida, espaço gourmet, salão de festas infantil com brinquedoteca, espaço jovem, sala de jogos com espaço futebol, miniquadra esportiva, pet place, espaço fitness, espaço alongamento, sauna, piscina aberta infantil e adulto, boulevard, espaço zen e horta. Todos estes espaços são entregues mobiliados e decorados. O empreendimento terá unidades residenciais, com dois e três dormitórios.

O Villa Celimontana é mais um grande investimento da construtora com foco na qualidade de vida do seu cliente. O Villa Celimontana proporciona, além de um projeto arquitetônico inovador, uma super estrutura de lazer e convivência que poucos empreendimentos oferecem hoje em Santa Catarina, onde a localização também é o grande atrativo para venda, criando um conceito de viver totalmente diferenciado.



Colaboração: Ana Sofia