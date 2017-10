Fim de semana inicia com chuva

Lucas Renan Domingos

O clima na região sul do estado deve permanecer sem a presença do sol. O céu cinza que predominou durante toda a quinta-feira, ocasionando algumas chuvas isoladas, irá continuar até o domingo.

Conforme o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego, a chuva chega com maior intensidade já na madrugada do sábado. “Nesta sexta-feira não chove na região de Criciúma. Será tempo bom, porém com bastante nebulosidade e vento sul soprando moderadamente, deixando as temperaturas máximas próxima aos 23ºC. A chuva chega na madrugada de amanhã e ficará mais intensa ao amanhecer”, informou.

Quem irá acompanhar o confronto entre Criciúma e Internacional (RS) não será prejudicado pelas chuvas, segundo o climatologista há chances de chuva durante o jogo, porém fraca. “Amanhã já sopra um vento norte e nordeste e a temperatura sobe um pouco, chegando aos 25ºC. No domingo os termômetros registrarão máximas de 23ºC e a semana que vem começa com sol na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira”, completou Sônego.