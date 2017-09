Fim de semana inicia com chuva

Lucas Renan Domingos

O tempo nublado e com chuva que predominou durante os últimos dias na região, deve permanecer até amanhã. Conforme o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Marcio Sônego, uma chuva vinda do Chile deve se juntar a umidade no Mato Grosso do Sul e deve chegar em Santa Catarina pelo norte do estado ainda nesta sexta-feira.

“Tivemos uma boa chuva no dia de ontem, algumas estações chegaram a surpreender. E hoje não será diferente. A previsão aponta uma boa chuva para molhar o solo na região e dar uma melhorada na situação da estiagem”, disse o climatologista.

No sábado as temperaturas ainda não sobem muito, chegando aos 21ºC de máxima. Já no domingo o tempo fica limpo, o sol volta a aparecer e o a temperatura aumenta, com máximas próximas dos 30ºC.

“A semana que vem começa com tempo nublado que vai até terça-feira e no restante o clima será de sol”, concluiu Sônego.