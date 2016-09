Fim de semana de shows e de valorização folclórica na Festa das Etnias

Denise Possebon

A 28ª edição da Festa das Etnias se encaminha para seus momentos finais em grande estilo. Além de toda diversidade gastronômica, o público poderá conferir shows nacionais de destaque no cenário musical brasileiro e também conhecer mais da cultura típica das etnias que compõem a festa. Na noite de hoje, a cantora de funk pop Anitta se apresenta em solo criciumense, às 21h, no Ginásio Municipal. Amanhã, será a vez do consagrado Lulu Santos, também a partir das 21h.

Mas o fim de semana também será marcado pela va-lorização das sete culturas que colonizaram Criciúma, através da dança típica. Diferentes apresentações marcarão a "Noite Internacional do Folclore" durante todo o dia de amanhã, no palco principal do Centro de Eventos José Ijair Conti. Ao contrário do que foi no ano passado, todos os grupos étnicos se apresentarão em uma só data. De acordo com a presidente da União das Etnias de Criciúma, Elaine da Cunha Júlia, isso contribuirá para que os visitantes te-nham acesso a um espetáculo mais completo.

"Optamos por fazer em um só dia porque nem todo mundo vai até a festa todos os dias. Fizemos essa união para que possam conhecer todas as culturas e etnias de uma só vez. Sábado também é o dia de maior movimento, que reúne um público mais diversificado", explica. Esse é um momento de dar destaque à um trabalho cultural realizado. Os grupos folclóricos que se apresentarão atuam durante o ano inteiro, em apresentações na região e até mesmo em ou-tras localidades.

Pratos tradicionais

Ao todo, 12 grupos folclóricos subirão ao palco. Depois, haverá outras apresentações artísticas com a mesma temática da festa. Em relação ao movimento nos restaurantes, Elaine afirma que, comparado ao ano passado, o faturamento está menor. Mas, para quem deseja algo realmente tradicional e diferenciado, a Festa das Etnias é o endereço certo. "Temos a preocupação de fazer pratos fiéis ao tradicional, mas ao mesmo tempo muito populares. São opções que não se encontra com tanta facilidade", diz a presidente.

O evento está sendo promovido pela Prefeitura Municipal de Criciúma, através da União e da Fundação Cultural de Criciúma (FCC). A festa acontecerá até domingo, dia 11, e ontem disponibilizou ao público o show nacional do cantor gospel Anderson Freire e Banda, no Ginásio Municipal, e o baile gratuito com João Luiz Corrêa e o Grupo Campeirismo.

Hoje (09/09)

Tablado:

22h45 Jovane Lemos

24h Breno e Edu

Palco:

22h30 Academia de DanzaGeraldineDoldan (Paraguai)

23h - Unesc- Cia. da Dança

24- GrupoJupem (Erechim- RS)

Ginásio Municipal:

Show Nacional Anitta

Sábado (10/09)

Tablado:

22h45 - Sambaria Show

24h - Pedro Araújo

Palco:

17h - Noite Internacional do Folclore

Grupo Folclórico Italiano E.M.E.F Maria Arlete Lodetti

Grupo Folclórico Italiano E.M.E.F São Rafael

Grupo Folclórico Afro-brasileiroE.M.E.F Paulo Rizerri

Grupo Folclórico Açoriano E.M.E.F Paulo Rizerri

Grupo Folclórico Polonês E.M.E.F Ignácio João Monteiro

Grupo Folclórico Polonês E.M.E.F Maria Barcelos Puzinkis

18h30 - Grupo Folclórico Polonês Orzel de Bialy

19h - Grupo Folclórico Português Rancho Açoriano

19h30 - Grupo Folclórico Italiano Itálo-Brasileiro

20h - Grupo Folclórico Alemão Immerfroh

20h30 - Grupo Folclórico Espanhol Mirian Rizzati

21h - Grupo de Danças Árabes Luzes do Oriente

22h30 - Grupo de Dança Afro/Brasil

23h - Coral Show Criança Feliz

Ginásio Municipal:

21h - Show Nacional Lulu Santos

Domingo (11/09)

Palco:

10h - Santa Missa presidida pelo Padre Antônio Júnior

14h - 5º Festival Criciumense de Hip Hop