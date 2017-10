Fim de semana de calor e sem chuva

Lucas Renan Domingos

A forte nebulosidade com alguns chuviscos registrados nesta sexta-feira não devem permanecer durante o fim de semana. Conforme o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego, o sábado e o domingo serão marcados pela presença do sol e do calor.

“Hoje já começamos com temperaturas um pouco elevadas, com 20ºC. Já a nebulosidade é causada pela baixa pressão atmosférica presente na região. As máximas hoje devem chegar aos 30ºC e há chances de algumas pancadas isoladas e de pouca intensidade”, apontou o climatologista.

Já durante o fim de semana o céu ainda terá bastante nuvens, porém com mais aberturas de sol. As máximas, tanto no sábado quanto no domingo, devem alcançar os 28ºC. “Se chover no domingo será somente durante à noite, devido a uma frente fria que chegará na região e irá causar uma chuva no início da próxima semana”, completou.