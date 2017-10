Fim de semana com variação no tempo

Lucas Renan Domingos

A sexta-feira começou com temperaturas acima do esperado, com termômetros registrando 23ºC na região de Criciúma. No dia de hoje o tempo ficará nublado, com possível presença de trovoadas entre o fim da manhã e o início da tarde. Já a chuva deve chegar na região no fim do dia.

Uma frente fria que passou pelo Rio Grande do Sul, causando chuvas e fortes trovoadas se deslocarão para Santa Catarina, mas as previsões apontam uma chuva de pouca intensidade. “Os modelos mostram uma chuva chegando entre a tarde e a noite desta sexta-feira. O sábado amanhecerá com um chuvisco que não se estenderá ao longo do dia. O domingo terá chuva de manhã e à tarde e à noite será de tempo bom”, informou o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Marcio Sônego.

As temperaturas ficam mais altas na sexta-feira, com máximas de 27ºC durante a tarde. No sábado os termômetros não marcarão temperaturas acima de 22ºC e domingo as máximas serão de 20ºC. Já a próxima semana será de tempo nublado com pancadas de chuvas concentradas na terça-feira e quinta-feira.