Fim de semana com clima quente e segunda-feira gelada

Lucas Renan Domingos / Especial

Quem gosta do calor deve aproveitar o fim de semana. A previsão do tempo aponta uma queda brusca de temperatura no domingo. O motivo é uma frente fria trazia pelo vento sudoeste que se aproxima da região. Chuva no domingo será primeira mudança climática com a chegada do frio.

Durante todo o sábado e o domingo, o dia será ensolarado e com calor. Os termômetros marcarão mínimas de 12ºC e máxima chegando aos 30ºC. "A chuva chega no fim de tarde do domingo. As temperaturas caem e em segunda-feira teremos um dia bem frio. Em Criciúma, a temperatura máxima será de 12ºC. Já na Serra Catarinense, as regiões mais frias chegam apenas aos 5ºC, com grandes chances de neve", afirmou o climatologista da Epagri de Urussanga, Marcio Sônego.

Turistas que optarem por subir a serra para acompanhar o fenômeno devem se programar para pegarem a estrada antes das 12h de segunda-feira. Outra dica é passar em um posto de combustíveis e colocar um anticongelante na água do radiador.

"A neve deixa muitas pessoas curiosas, mas é preciso ter cuidado. A previsão é que ela chegue após o meio dia. Após isso já é perigoso, principalmente para quem não tem experiência, podendo pegar neve na estrada e se prejudicar com a pista escorregadia", aconselhou Sônego.

Cuidados no campo e no mar

Para o restante da semana, as temperaturas ainda devem permanecer baixas. Já na segunda-feira à noite, a chuva para e o tempo volta a ficar bom. Na terça-feira, a região de Criciúma poderá registrar -1ºC.

"Esse frio vai causar a chamada geada negra, podendo causar danos a lavouras, principalmente aos produtores de banana. A orientação é que eles ensaquem os cachos. Quem possui outras produções sensíveis ao frio também deve estar prevenido", ressalta o climatologista.

De domingo à noite até terça-feira, os pescadores também devem ficar em alerta, pois o vento sul irá provocar ressaca no mar. As temperaturas voltam a subir na sexta-feira.