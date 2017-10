Filhotes de mico-leão-dourado nascem no Beto Carrero World

Dois filhotes de mico-leão-dourado nasceram no Zoo do Beto Carrero World e estão dando seus primeiros pulos por entre cipós e árvores do recinto. Os gêmeos vieram ao mundo em 23 de agosto e já se arriscam fora das costas do pai. A espécie é reproduzida no Beto Carrero World há dois anos, quando o empreendimento iniciou parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Pulando desajeitadamente de galho em galho ou aconchegados com o pai, os pequenos encantam os visitantes do Beto Carrero World.

O mico-leão-dourado é considerado uma espécie em perigo de extinção e é símbolo da conservação da biodiversidade brasileira. Habita as floretas baixas da Mata Atlântica, desde o nível do mar até 300 metros, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gestação do mico-leão-dourado dura aproximadamente 130 dias. O curioso desta espécie é que, após o parto, o macho carrega os filhotes até ganharem independência.

Trabalho de

conservação

Para os visitantes, o Zoo é um passeio educativo com informações e ambientes que reproduzem habitats. Já para a equipe do Beto Carrero World o trabalho é bem maior, sendo referência na preservação e proteção animal. Desde julho de 2015, o empreendimento faz parte do programa de reprodução em cativeiro do mico-leão-dourado, em parceria com o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio.

“Estamos envolvidos e participando da preservação de uma espécie criticamente ameaçada, portanto, cumprindo um dos papeis mais importantes de zoológicos. Não é só entretenimento, nós também atuamos como centro de conservação de espécies”, explica a bióloga Kátia Cassaro, coordenadora do Zoo Beto Carrero World.

O programa do ICMBio é um modelo de sucesso na reprodução dos animais sob cuidados humanos e posterior reintrodução no habitat. Só no Beto Carrero World, o casal recebido já reproduziu sete filhotes, que atualmente continuam com os pais no recinto.