Festa de São João do Colégio São Bento desse ano tem caráter solidário

Redação

O Arraiá que acontecerá no pátio do Colégio São Bento, de Criciúma, neste sábado promete trazer muita animação para as famílias e resgatar a verdadeira tradição junina. No evento deste ano, além das 19 apresentações, que vão desde o maternal até o terceirão, duas apresentações externas chamam a atenção e contribuem para a alegria da festa: a apresentação da Escola de Dança Viviane Candiotto e o show divertido de gaita do personagem Zé da Roça.

A expectativa dos alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio é ainda maior, pois as apresentações somarão pontos como a 1ª tarefa da gincana do colégio e serão avaliadas por um corpo de jurados.

A festa também terá caráter solidário, uma vez que os ingressos serão 1 kg de alimento não perecível ou uma peça de roupa nova ou usada (de preferência infantil). As doações serão encaminhadas à Cruz Vermelha de Criciúma.

Lembrando que a Festa de São João do Colégio São Bento, é um evento aberto à comunidade em geral.

Onde: Colégio São Bento (Pátio)

Quando: 10/06/2017 - Sábado

Horário: 10h às 17h

Quem pode participar: Pais de alunos, familiares e comunidade em geral

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível ou 1 peça de roupa nova ou usada (de preferência infantil)