Festa das Etnias: Recorde de público e baixa na gastronomia

Mateus Mastella

Os quatro shows nacionais - Zezé De Camargo e Luciano, MC Biel, Anita e Lulu Santos - deram para a 28ª Festa das Etnias o recorde de público: a organização trabalhava com a estimativa de 150 mil pessoas e, segundo o presidente da Fundação Cultural de Criciúma (FCC), Júlio Lopes, 155 mil pessoas passaram pelo Pavilhão José Ijair Conti. Em contrapartida, o número expressivo não se refletiu na área gastronômica, que teve uma queda de 30% de venda de refeições em relação ao ano passado.

Apesar dos contrastes, Lopes comemora mais uma edição de muito sucesso. "Não dá para dizer que este ano teve algo de muito especial, mesmo assim deu tudo certo, muita gente passou e a organização foi muito bem", relata o presidente. Um ponto positivo que o presidente destacou foram as vendas das bebidas. Ele ainda não sabe o número exato de vendas, mas o responsável pelas bebidas já queria renovar o contrato para a pró-xima festa.

Avaliação boa

"Eu falei com o responsável hoje (ontem) e ele estava muito empolgado, queria um novo vínculo, isso deve ser um bom sinal", brinca o presidente. "Em uma avaliação geral, foi muito bom, conversei com as pessoas que aprovaram e gostaram deste ano", revela. Romilda Dalbosco veio de Imbituba à casa de alguns parentes em Criciúma, assistiu à propaganda e veio conferir como funcionava a festa. "Realmente é algo muito bom e bem organizado. A comida é boa e tem muitas atrações, além de um espaço bom. Eu gostei e pretendo vir mais vezes", conta.