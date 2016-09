Festa das Etnias espera por grande público neste sábado e domingo

Denise Possebon

Um único local para o encontro de diferentes gostos e culturas. A 28ª edição da Festa das Etnias, promovida pela Prefeitura de Criciúma e a União das Etnias de Criciúma, mais uma vez foi palco para apresentações artísticas e culturais na noite passada, além de receber o show nacional da Anitta. Mas, é para o dia de hoje que a organização espera o maior movimento. Até quinta-feira, 8, cerca de 70 mil pessoas já haviam passado pelo Centro de Eventos José Ijair Conti.

Agora, o presidente da Fundação Cultural de Criciúma, Júlio Lopes, espera que esse número ultrapasse os 100 mil, até o fechamento da festa, que acontece amanhã com Santa Missa e Festival de Hip Hop. Hoje, inicia às 17h a “Noite Folclórica”, com mais de 10 grupos de dança étnicos da região. Depois, o público poderá conferir o show nacional com o cantor Lulu Santos, a partir das 21h, no Ginásio Municipal. Diversidade e opção é o que não falta na festa.

Depois de dois anos sem participar do evento, o artista marroquino, Abdelaziz Bahasain, voltou a expor seu trabalho em uma tenda, ao lado do restaurante da Etnia Árabe. Além de espelhos, quadros e demais itens artísticos em arte e caligrafia oriental, o estudioso da cultura árabe reserva um local onde o visitante pode bater uma foto com trajes típicos. “Acredito que para o visitante, um espaço como esse acrescente mais conhecimento sobre o que realmente a nossa cultura. É um pedaço do Marrocos aqui”.

Em gastronomia, além dos restaurantes e da Praça do Bom Preço, com alimentos à R$ 10, ainda tem a disposição dos visitantes 20 espaços de Food Trucks. Um dos alimentos que seguem chamando a atenção na festa é batata recheada, disponível na cozinha Alemã, na Praça do Bom Preço. Com seis variedades, a unidade é vendida por R$ 18. “Oferecemos também macarrão com salsichão, tipicamente alemão. Mas, a batata segue sendo o favorito”, diz a atendente Ana Silva.

Uma vitrine para o talento

Mais uma vez o público se fez presente para acompanhar as apresentações realizadas no palco principal do pavilhão, sempre com muitos destaques, cores e números. Famílias dos integrantes de grupos de dança compareceram, como foi o caso de Marisa Manuel Santos. Mãe da dançarina do Grupo de Balé Valter Savi, Mariana, de 11 anos, já participou de várias edições da festa para acompanhar o trabalho da menina. “Eu gosto muito de vir. A festa é uma oportunidade para ela, assim como é uma atividade a mais dentro do grupo”, diz, enquanto esperava a filha subir ao palco.

Sábado (10/09)

Tablado:

22h45 - Sambaria Show

24h - Pedro Araújo

Palco:

17h - Noite Internacional do Folclore

Grupo Folclórico Italiano E.M.E.F Maria Arlete Lodetti

Grupo Folclórico Italiano E.M.E.F São Rafael

Grupo Folclórico Afro-brasileiroE.M.E.F Paulo Rizerri

Grupo Folclórico Açoriano E.M.E.F Paulo Rizerri

Grupo Folclórico Polonês E.M.E.F Ignácio João Monteiro

Grupo Folclórico Polonês E.M.E.F Maria Barcelos Puzinkis

18h30 - Grupo Folclórico Polonês Orzel de Bialy

19h - Grupo Folclórico Português Rancho Açoriano

19h30 - Grupo Folclórico Italiano Itálo-Brasileiro

20h - Grupo Folclórico Alemão Immerfroh

20h30 - Grupo Folclórico Espanhol Mirian Rizzati

21h - Grupo de Danças Árabes Luzes do Oriente

22h30 - Grupo de Dança Afro/Brasil

23h - Coral Show Criança Feliz

Ginásio Municipal:

21h - Show Nacional Lulu Santos

Domingo (11/09)

Palco:

10h - Santa Missa presidida pelo Padre Antônio Júnior

14h - 5º Festival Criciumense de Hip Hop