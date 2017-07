Festa da Tainha promete movimentar economia na baixa temporada

Francieli Oliveira

Balneário Rincão prepara grande estrutura com oito mil metros quadrados para a realização da 22ª Festa da Tainha, entre os dias 13 e 17 de julho. Além da já conhecida gastronomia, a edição deste ano contará com shows nacionais e a expectativa é receber aproximadamente 60 mil visitantes.

"Um grande diferencial desta edição é a grande estrutura que está sendo preparada, a maior de todas. A gastronomia sempre foi o ponto forte e atrai muitos visitantes. Para poder agregar ainda mais, vamos realizar os shows nacionais e assim movimentar o Balneário Rincão também na baixa temporada", coloca o presidente da Comissão Central Organizadora (CCO), Luiz Fernando Casagrande.

Para que todos os visitantes possam apreciar a grande estrela da festa, está sendo montada uma praça de alimentação que contará com cerca de 16 restaurantes, sete do próprio município. "Também teremos food trucks", completa Casagrande.

Expectativas

positivas

Para o secretário de Esporte e Turismo do município, Edmilson Braz Carlos, o evento vem para movimentar a economia local durante a baixa temporada. "Queremos que a Festa da Tainha cresça a cada ano e entre não só para o calendário regional, mas no estadual também. Com a chegada de turistas, todo o comércio irá ser beneficiado", salienta o secretário. Além disso, o evento irá proporcionar 100 empregos diretos durante os cinco dias.

Na quinta-feira, após a abertura oficial marcada para as 21h, acontece o show de Tchê Barbaridade e Breno & Edu, com entrada franca. Na sexta-feira, será a vez de Michel Teló; no sábado, Fernando & Sorocaba; e no domingo, Felipe Duram. Lembrando que os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou em diversos pontos de vendas espalhados por toda a região. As crianças não foram esquecidas e poderão acompanhar o show da Frozen, no domingo.

A coordenadora de Cultura do Balneário Rincão, Analia Lima, lembra ainda que terão muitas atrações locais, apresentações culturais como o Boi de Mamão e danças folclóricas e artesanato.

Neste ano, a festa irá acontecer logo na entrada do Balneário Rincão, no estádio municipal. Para garantir que tudo ocorra sem imprevistos, a CCO contará com o apoio das polícias Civis e Militar, que estarão presentes no local.