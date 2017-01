Festa da Melancia exalta boa colheita e recebe 3,5 mil visitantes

Denise Possebon

Diversidades de melancias, o típico calor e uma boa colheita combinam bem com comemoração e alegria. Celebrando as 600 toneladas colhidas recentemente na região, a 52ª edição da Festa da Melancia se encerrou ontem, com degustação do fruto, confraternização e tradicionais brincadeiras. Durante os três dias de festejos, cerca de 3,5 mil pessoas passaram pela comunidade de Campo Mãe Luzia, localizado na divisa dos municípios de Içara e Araranguá.

Para a realização, membros da igreja local garantiram quatro mil quilos do fruto, sendo que a metade foi destinada para a degustação dos visitantes, e o restante para a comercialização. Entre melancia paulista, listrada, branca e até a exótica melancia de cor laranja, as variedades do fruto chamaram a atenção daqueles que foram até a comunidade com o propósito de garantir um alimento de doce e de qualidade. De acordo com o produtor e vendedor, Adriano Marques, aproximadamente 500 unidades foram vendidas durante todos os dias de festa.

A diversidade movimentou a tenda e a boa safra também contribuiu para que o valor do produto ficasse mais acessível. “Qualquer melancia está sendo vendida por R$ 10, tendo de 18 e até 20 quilos. A melancia laranja por dentro chama atenção porque muitas pessoas nem sabem que ela existe. Tínhamos também a melancia com casca amarela e vermelha por dentro, mas essa já foi tudo”, conta Adriano.

O campeão das melancias

Cerca de 900 almoços foram servidos somente na confraternização de ontem, onde, logo depois, as competições de campo, envolvendo principalmente a fruta, mobilizaram o público presente. Na tradicional brincadeira para coroar quem come mais melancia em dois minutos e meio, o morador da localidade, Silvinho Estevam, foi o grande vencedor desta edição.

Se esforçando para garantir a primeira posição, o competidor comeu 1 quilo e 650 gramas de melancia. “Esse é o segundo ano que eu participo, já que ano passado fiquei em segundo lugar. O segredo é “dalhe pau”, mas é preciso ter um pouco de força de vontade”, contou. A tarde seguiu com bingo, sorteio de brindes e com baile. Conforme o presidente da festa, Milton César de Souza, a 52ª edição da Festa da Melancia foi ainda melhor que a festa do ano anterior.

“A nossa festa superou as expectativa, chegou até faltar carne para o nosso almoço, em determinado momento. Essa já é uma tradição da região, e esse ano contamos muito com a boa qualidade da melancia”, diz.

Uma comunidade integrada

A união e o entrosamento da comunidade são características do evento anual. A festa é celebrada sempre ao início de janeiro com o propósito de agradecer a colheita da melancia. Para isso, a programação da festa iniciou na sexta-feira, 6, com uma novena. No sábado, a procissão em alusão à Santa Mãe Luzia iniciou os festejos, seguida de almoço e baile. Em um mesmo local, são recebidas pessoas de todo a região Sul do Estado, desde Araranguá até Imbituba.

“Na primeira vez, vim por convite da minha cunhada, que mora aqui, e já faz quatro anos que eu venho direito. Eu gosto de melancia, mas o que mais me atrai é o povo alegre daqui, que parece uma grande família”, fala o morador de Araranguá, Cirineu Ferreira. Na comunidade de Campo Mãe Luzia, cerca de 25 produtores dependem da comercialização do fruto para seu sustento. Mas, a melancia é produzida por 85% da população que ali reside, onde muitos plantam apenas para consumo próprio.