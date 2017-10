Feira da Agricultura Familiar de Siderópolis será na Praça da Matriz

A Feira da Agricultura Familiar de Siderópolis passará a atender a população na Praça da Matriz, no centro da cidade, em frente a Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A inauguração do novo espaço será no próximo sábado e terá a apresentação do Grupo Bellunesi Nel Mondo. As tendas, com 80 metros quadrados, foram adquiridas pela Cooperbelluno, por meio do Projeto SC Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, e cedidas ao município para atender os feirantes.



Além das tendas o projeto coletivo proporcionou a aquisição de freezers para armazenamento dos produtos e a construção de um site para a cooperativa. A Feira da Agricultura Familiar de Siderópolis funciona aos sábados pela manhã. Atualmente os produtos são comercializados em um espaço improvisado em frente à Prefeitura Municipal.



“O fortalecimento da Agricultura Familiar representa o fortalecimento da economia de Siderópolis. Nossa feira traz resultados positivos para os agricultores mas também para a população, que tem a oportunidade de adquirir produtos de qualidade e procedência”, destacou o prefeito Hélio Cesa, o Alemão.



Além do projeto coletivo, Siderópolis também foi beneficiada com projetos individuais, entre os quais estão: pousada, laticínio, restaurante, frigorífico de peixe, sistema de irrigação, beneficiamento de aipim, hortaliças e gado de leite. Os projetos foram feitos com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc, que continuam dando suporte aos agricultores.

Colaboração: Simone Costa / Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Siderópolis