Fé através de gerações: 50 anos do Santuário Nossa Senhora do Caravaggio

Bárbara Barbosa

A comunidade católica do Distrito de Caravaggio, na cidade de Nova Veneza, está em festa neste domingo, por conta da celebração de 50 anos da Inauguração do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio. Aquele que antigamente era conhecido como Morro da Miséria deu lugar ao espaço sagrado que hoje atrai romeiros de diversas partes do estado e até do Brasil. A festa de Caravaggio, que costuma reunir mais de 50 mil fiéis, todos os anos, está incluída no calendário oficial de eventos do Estado e também tem seu Santuário reconhecido como ponto turístico religioso de Santa Catarina.

Fé trazida pelos imigrantes

Apesar de a comemoração oficial do Cinquentenário ser celebrado este ano, o caminho de fé, devoção e construção do santuário vem sendo trilhado há bem mais tempo. A crença em Nossa Senhora do Caravaggio veio com os primeiros imigrantes italianos a colonizarem a região. Fruto do entusiasmo e da fé de 90 famílias moradoras da época, capitaneadas pelo Monsenhor Gregório Locks, instalou-se o capitel no local onde hoje é o santuário. “Eles trouxeram uma estampa de Nossa Senhora do Caravaggio, inclusive ainda a temos, e então foi feito um capitel. A ideia sempre foi alimentar a fé de todos”, destaca o pároco.

A partir disso, com o auxílio dos fiéis, a primeira igreja de madeira foi construída em 1897, para dar lugar a outra de alvenaria, em 1914. “Já em 1963 tivemos outro marco, o registro da Pedra Fundamental, que marca o início de uma obra importante e inclui documento de lançamento”, explica Pe. Carminati.

Testemunhos da fé

Os primeiros milagres relatados pelos fiéis datam de 1951, de acordo com o pároco. “Neste ano foi feita uma romaria, pois havia uma grande seca na cidade. Todos vieram ao Santuário no intuito de que Nossa Senhora do Caravaggio intercedesse pela chuva na região. E de fato a chuva veio abundante”, relembra ele. Esse santuário surgiu da realidade do povo, ele foi nomeado assim porque realmente já se estava trilhando uma caminhada e espírito de devoção”, completa.

As graças alcançadas pelos fiéis, além de fortalecer a fé na santa, os impulsionam a se envolver cada vez mais com a igreja. “É uma forma de agradecimento. Eu trabalho aqui há 12 anos, já fui catequista, auxiliei nas leituras do coral e assumi a coordenação da liturgia”, explica a costureira Zelinda Felisbino Araújo ao se emocionar pelos milagres obtidos, com intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio. “Eu já tive duas graças alcançadas. Nas duas, minha vida estava em risco e em ambas eu roguei pela intervenção dela. Hoje estou aqui, trabalhando, ajudando na igreja e podendo passar tudo isso aos meus filhos”, comemora em meio ao choro de alegria.

Jubileu de ouro

De acordo com o pároco do Santuário Diocesano Nossa Senhora do Caravaggio, Pe. Valmor Carminati, a celebração dos 50 anos não deve ser pensada apenas como um evento, mas sim como uma passagem alicerçada em valores e repleta de sentido. “Este é o momento que estamos celebrando nosso segundo jubileu, como na bíblia, é um tempo de louvor, ação de graças e renovação. Então organizamos uma semana missionária com os freis capuchinhos justamente para dar sentido novo à comunidade. Não pode ser só um evento, tem que ter sentido acima de tudo”, arremata ele

“A certeza que fica é que a fé permanece e se fortifica e de que daqui a 50 anos teremos ainda mais milagres e histórias bonitas da comunidade associadas ao santuário”, finaliza o pároco.

Atividades marcarão história

As festividades iniciam às 10h de sábado e só terminam às 20h30min de domingo. A manhã de sábado será marcada pelo encontro “História e Historiadores do Santuário”, com lançamento do livro “Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio”, mostra de fotos históricas e do projeto arquitetônico de revitalização do Santuário.

Os dois dias de festa contarão com a “Quermesse de Confraternização”, com barracas de alimentação e momentos de lazer com as famílias. Na noite de sábado, às 19h, será celebrada missa com participação especial do Coral Santa Cecília, de Zapatta, Itália, que vem acompanhado pelo também italiano padre Fábio Fiori. Logo após, haverá recital de corais, às 20h30min.

O domingo, 1º, terá como ponto alto a missa solene, às 9h, que será presidida pelo Bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inacio Flach. Com a participação de lideranças, povo e descendentes de benfeitores, sob a animação do Coro do Santuário, a comunidade acolherá a entrada da estampa original trazida pelos imigrantes de Caravaggio, que hoje está na comunidade de Tenente, interior de Jacinto Machado. Ao término na celebração eucarística, às 11h, será inaugurado e abençoado um capitel no jardim do Santuário, próximo à esquina das ruas José Spillere e José Ronchi. Apresentações artísticas e culturais, corte do bolo de aniversário, missa, apagamento da vela símbolo do cinquentenário são algumas das atividades que permearão à tarde e à noite, que culminarão com o repicar dos sinos e fogos de artifício.

A devoção como herança

A devoção e a fé em Nossa Senhora do Caravaggio acompanharam gerações ao longo desses 50 anos. De pais para filhos, os testemunhos de fé e devoção a Nossa Senhora do Caravaggio foram sendo passados cuidadosamente e fazem parte da história de vida e infância de muitos. Como é o caso da catequista Cleusa Milanesi Spillere, que ainda criança via de perto a família envolvida com o santuário. “Eu lembro nitidamente. Tinha sete anos quando meu pai ajudou a construir o santuário. Ele era marceneiro e auxiliou especialmente na parte da abóboda, chegava até com dores nas costas em casa, mas sempre feliz e com propósito”, relembra.

Catequista desde os 14 anos na igreja, Cleusa abraçou o envolvimento dos pais e viu a cena se repetir, só que dessa vez protagonizada pelo esposo. “Depois foi a vez do meu marido auxiliar na reforma do local. Desde criança vivencio o santuário, mas comecei a trabalhar de fato em 1973”, detalha.

“A minha mãe já trazia a gente aqui, vínhamos a pé e eu ficava encantada. Sempre fomos muito religiosos. Hoje meus filhos estão nesse caminho, é uma alegria muito grande poder ver esse valor sendo transmitido pelas gerações”, ressalta Zelinda.

O santuário entrelaçado à comunidade

Pela função de fortalecer a fé do povo, geração após geração, a história do santuário se mescla à trajetória de vida das próprias famílias da cidade. “Esses 50 anos, sobretudo, são uma forma de resgatar a história da comunidade. O santuário está intimamente ligado à população, ele está presente na vida de todos, na história dos seus antepassados. Esse marco de 50 anos também é uma forma de valorizarmos nossos antecessores e todo percurso construído por eles para chegarmos até aqui”, dispara Pe. Carminatti.

“A questão afetiva é muito forte, todos nós acompanhamos e ajudamos a construí-la e tivemos vivências maravilhosas aqui. Eu me casei aqui e casei meu filho nessa igreja. Imagine o quanto o santuário está ligado às nossas vidas”, emociona-se Cleusa.