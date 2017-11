Farol de Santa Marta: polícia prende suspeitos de homicídio

Francine Ferreira

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Laguna, identificou e prendeu os dois suspeitos de assassinarem no dia 25 de setembro, na Estrada Geral do Farol de Santa Marta, Erick Blyon Silva de Oliveira, de 22 anos, natural de Recife (PE), mas morador do Bairro Metropol, de Criciúma. Ele foi morto com três tiros na cabeça e encontrado, também, com um corte no pescoço e outras lesões na cabeça. As investigações determinaram a autoria do crime para dois jovens, de 23 e 34 anos, que estavam em Criciúma com a vítima e a mataram horas depois no Farol. Os mandados de prisão foram cumpridos em Criciúma e Joinville.