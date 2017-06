Família corre contra o tempo para captar recursos

Gabriel Bosa

Uma jovem família de Sombrio, no Extremo Sul de Santa Catarina, enfrenta uma verdadeira batalha contra o tempo. No último dia 21, pouco antes de completar seis meses de gestação, Caroline Mateus, de 22 anos, descobriu que Cecília, a futura filha que terá ao lado do marido, Mateus Bittencourt, de 34 anos, é portadora de Mielomeningocele, uma malformação congênita na coluna vertebral em que as meninges, medula e raízes nervosas estão expostas, comprometendo o funcionamento dos membros e atividade cerebral.

A situação só pode ser revertida através de um delicado processo cirúrgico, avaliado em R$ 114 mil, realizado com a criança ainda dentro do útero. Mas o procedimento tem que ser realizado até o próximo dia 5, antes que a criança alcance um grau de desenvolvimento que impossibilite a reconstrução da espinha dorsal.

"Assim que descobrimos, a médica nos encaminhou para um especialista de São Paulo, o único que pode nos salvar nessa situação. Mesmo sem a garantia do dinheiro, nós marcamos a cirurgia para o dia 5 de julho, mas, se não conseguirmos o suficiente, não teremos como fazer", pontua Mateus.

O plano de saúde pago pela rede de supermercados de que o casal é empregado não cobre os custos da cirurgia. Ontem, o pai de Cecília foi até a sede do convênio para protocolar uma liminar pedindo o pagamento integral do procedimento. Caso a instituição negue, a família entrará na Justiça para reverter a situação.

"Nós já estamos em contato com um advogado de Goiás, que já atendeu outras famílias nessa situação. Esperamos que em poucos dias saia uma definição", complementa.

O Sistema Único de Saúde (SUS) cobre 70% dos custos, sobrando ainda um passivo de R$ 34 mil para ser quitado. Desde a última semana, familiares e amigos do casal estão se mobilizando através das redes sociais na campanha Juntos Pela Cecília. Os interessados podem doar objetos para serem sorteados em um bingo ou através de transferências bancárias.

"Vamos lutar até o fim para arrecadar essa quantia. O que for arrecadado e sobrar nós iremos devolver depois", pontua Mateus.