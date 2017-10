Famcri efetua vistoria técnica em árvores da Praça Nereu Ramos

Bárbara Barbosa

Uma árvore, da espécie Jacarandá-mimoso, de 5 metros de altura e com mais de trinta anos caiu no último sábado, na Praça Nereu Ramos. Segundo a presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (Famcri), Anequésselem Fortunato, uma união de fatores favoreceu a queda. “Pouca raiz e já iniciando o processo de apodrecimento somado a intempérie, como chuvas e ventos”, explica. A árvore caiu sobre uma banca de revista no local, no entanto, o único dano material foi a placa na fachada.

A situação serviu de alerta para o risco de novas quedas, por conta disso, ontem, a Famcri já iniciou um estudo técnico para avaliar a situação das árvores do local. “Estamos fazendo um senso. Ao longo da semana vamos continuar com os estudos e vistorias para rastrear as árvores da praça e ver quais precisam de manutenção ou substituição, inclusive das árvores que são tombadas pelo patrimônio histórico”, explica ela.

Por um decreto de lei, 19 árvores da praça são imunes ao corte, ou seja tomabadas pelo patrimônio público. “Desde que não ofereça risco a vida ou ao patrimônio”, complementa a presidente da Famcri. Justamente por isso, a avaliação técnica foi instaurada. “Primeiramente para sabermos quais são as árvores em questão, não sabemos nem se essa que caiu é uma das tombadas pelo patrimônio histórico. Após esse processo saberemos quais precisam de poda, manutenção e até corte”, aponta. A presidente da Famcri, reforça que a ação será realizada apoiada em estudos da entidade. “É importante salientar que nada será feito aleatoriamente, esse processo é embasado em estudo técnico”, destaca.

Ainda segundo Anequésselem, as árvores que precisarem de substituição serão respostas por outras da mesma espécie. “A árvore tem um ciclo de vida. Portanto, se ela já está no fim desse ciclo, não faz sentido mantê-la, justamente pelo risco que pode causar a vida das pessoas que circulam pela praça e também do patrimônio do local”, arremata ela.

Conselho da praça

Para tratar sobre os eventos e estabelecer normativas e padrões para a praça Nereu Ramos, um grupo de órgãos está se unindo para debater essa e outras questões referentes ao local. “Queremos estabelecer uma gestão compartilhada. Primeiramente a questão está passando pela parte legal, junto ao Poder Público Municipal”, declara o vice-presidente do CDL, Henrique Vargas. De acordo com Anequésselem, está sendo criado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e a questão ainda passará pela análise da procuradoria do município. “Esse conselho envolve entidades do governo e da sociedade civil, como a própria Famcri e CDL. Para a adesão de outros órgãos, precisamos primeiramente, desse esboço completo e bem definido”, finaliza ele.