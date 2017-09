Falta de chuvas deixa comunidades em alerta

Gabriel Bosa

A falta de chuvas consideráveis está mudando os hábitos das comunidades ao entorno de Rio Cedro Médio, na zona rural de Nova Veneza. Desde o último mês, as duas fontes que abastecem o reservatório da comunidade estão secas, comprometendo a realização de tarefas básicas, como banho, preparo de comida e limpeza das casas. A situação da população é amenizada pela Administração Municipal por meio da distribuição de água por caminhões-pipas, três vezes por semana.

Segundo o presidente da Associação dos Consumidores de Água de Rio Cedro Médio (Acarcem), João Disner, a situação está impactando no cotidiano de 230 famílias das comunidades de Linha Marangoni, Linha Vitali, Linha Santa Catarina e Sanga Curta. Hoje o reservatório está vertendo aproximadamente mil litros por hora, enquanto o normal seria até 8 mil.

“O nosso depósito tem capacidade para 140 mil litros. O que tinha guardado durou até um mês atrás, então tivemos que pedir ajuda para a Prefeitura para não ficarmos sem água”, expõe o presidente.

A comunidade já passou por uma situação semelhante em 2012. À época, alguns moradores cavaram poços artesianos, mas foram desencorajados pela Defesa Civil devido ao alto número de componentes químicos na água. “A nossa região possui muitas lavouras, então a água estava contaminada com herbicidas e inseticidas. Além disso, a água não tinha vazão suficiente para o consumo”, complementa Disner.

Moradores conscientes da racionalização

Morando na comunidade desde 2002, Airton do Prado Teles afirma que nunca vivenciou uma seca nessas proporções. “É muito difícil. A gente tem que aproveitar a sobra que fica na máquina de lavar roupa para poder limpar a calçada. Até para tomar banho fica complicado”, lamenta o morador. “Ainda bem que temos o caminhão-pipa, se não toda a comunidade iria ficar sem água”, complementa.

Diante da situação, o presidente da Acarcem ressalta que todos os moradores estão colaborando com o racionamento da água. “Todos estão sendo muito parceiros. Se eu vejo alguém desperdiçando, chamo a atenção para conscientizar sobre a importância de preservar”, explica.

Executivo encaminha pedido de estado de emergência

A Administração Municipal de Nova Veneza está organizando a documentação necessária para declarar situação de emergência e pleitear verbas do Governo de Santa Catarina. Segundo o vice-prefeito e responsável pela Defesa Civil do município, Zé Spillere, o Executivo está dando início à projeção de um reservatório de 500 mil litros.

“Nós já estamos em contato com a Epagri para elaborar o documento e mandar para a Defesa Civil do Estado. Eu nunca soube de uma situação tão grave quanto a de agora”, considera.

Além das comunidade de Rio Cedro Médio, os reservatórios de São Bento Baixo e Rio Cedro Alto também estão próximo do limite mínimo. “Se não chover pelos próximos quatro ou cinco dias, nós também teremos que fazer a distribuição de água com caminhão-pipa para essas comunidades”, pontua Spillere.

Situação deve mudar apenas em outubro

Segundo o meteorologista da Estação Experimental da Epagri de Urussanga, Márcio Sônego, nos últimos três meses choveu aproximadamente 35 milímetros, enquanto o normal seriam 120 milímetros. As previsões apontam que as condições para a estiagem se manterão até outubro, quando novas frentes frias devem reverter a situação.

“Nós próximos dez dias deve chover 20 milímetros e, para a região,, seriam necessários ao menos 80 apenas para encharcar o solo”, pontua. “Já outubro se apresenta como o mês mais chuvoso. A média é de 130 milímetros, mas provavelmente vá ultrapassar isso, chegando até a 150 milímetros”, afirma.

Estudo aponta precipitação abaixo do normal

A Epagri divulgou nessa sexta-feira uma análise detalhada dos riscos da estiagem que atinge o estado para agricultura de Santa Catarina. O documento foi redigido em conjunto pelos técnicos do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) e do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epágri/Ciram).

O estudo aponta as precipitações abaixo do normal climatológico no mês de setembro. Segundo nota informativa, o estado é frequentemente atingido por fenômenos climáticos que causam prejuízos à agropecuária, especialmente excesso de chuvas e estiagens. As estiagens mostram seus efeitos negativos à medida que estendem sua duração e conforme coincidem com períodos de implantação das culturas ou com períodos em que o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas são mais sensíveis à baixa disponibilidade hídrica.

Desde o dia 23 de agosto não chove regularmente no estado de Santa Catarina. As precipitações para o mês de setembro estão abaixo da média climatológica em todas as regiões do estado. A situação agravou-se ainda mais com o baixo volume de chuva verificado no mês de agosto nas regiões do Litoral Norte, Litoral Sul, Meio Oeste, Planalto Sul e Vale do Itajaí.

De acordo com o monitoramento dos níveis dos rios em Santa Catarina, existem 22 estações hidrológicas na qual o regime hídrico se apresenta abaixo da normalidade. Os municípios mais atingidos na condição de alerta e emergência são Forquilhinha, Bocaina do Sul, Otacílio Costa, Canoinhas, Palhoça, Chapadão do Lageado, José Boiteux, Salete, Taió, Timbó, São João Batista, São Martinho, Orleans, Tubarão, Passos Maia, Joaçaba, Rio das Antas, Tangará, Concórdia, Camboriú e Rio Negrinho. A situação encontra-se em atenção para os municípios de Curitibanos, Itapiranga e Itapema.

Monitoramento dos rios no Estado de Santa Catarina

Esta situação de estiagem em algumas regiões de Santa Catarina é decorrente do baixo índice pluviométrico em setembro de 2017. A região do Litoral Sul foi a que mais teve chuva no estado, cerca de 31,8mm na média, seguida da região do Extremo-Oeste com 29,6mm. A região que menos choveu neste mês de setembro foi o Meio-Oeste de Santa Catarina, com uma média de 1mm, seguida da região Florianópolis litorânea com 1,3mm. A média histórica em Santa Catarina varia entre 159mm a 251mm, portanto em algumas regiões não choveu nem 10% dos valores médios históricos.