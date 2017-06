Exposição reúne mais de 600 canários

Gabriel Bosa

Amarelo, vermelho, rosa, branco, azul. Por de trás das gaiolas cinzentas, as cores vibrantes dos pequenos canários contrastam aos olhos. Os pássaros ficam inquietos, preenchendo todo o espaço da sala com seu canto característico, enquanto pulam de um lado para o outro batendo suas asas. A cena se repete em meio as fileiras de gaiolas montadas para a 18ª exposição organizada pela União Criciumense de Canaricultores (UCRC).

Evento segue até dia 11 de junho

O evento segue até o próximo dia 11, concentrado mais de 600 canários-do-reino, o popular canarinho, em um espaço na rua Santa Bárbara, no bairro de mesmo nome, em Criciúma. A mostra reúne aproximadamente 20 criadores do Sul de Santa Catarina, promovendo a troca de informações, comercialização e avaliação dos pássaros.

"Nosso objetivo é discutir ideias, além de incentivar também a criação do canário entre a população", pontua o membro da diretoria e um dos fundadores da UCRC, Gelson Bertoncini.

Os interessados em aprender mais sobre a canicultura podem procurar o espaço para obter informações e comprar um pássaro, valor que varia de acordo com o canto, pigmentação das penas, entre outras características. O custo de um canário pode ser de R$ 30 até algumas centenas.

Criação despertada ainda na infância

O interesse de Bertoncini pelos animais começou ainda na infância, por influência de um irmão, já criador de passadores. Depois de décadas de dedicação, o homem atualmente mantém uma coleção de mais de 300 canarinhos em sua propriedade.

"É uma dedicação muito grande. É preciso alimentar os canários, fazer a limpeza das gaiolas, além de colocar uma vasilha com água para eles tomarem banho", destaca o criador.