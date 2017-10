EXPOMAIS inicia nesta quarta-feira para compartilhar conhecimento e fomentar economia

Começa nesta quarta-feira, com mais de 40 horas de atividades incluindo sete palestrantes de renome, a EXPOMAIS – Encontro Sul-Brasileiro de Marketing, Administração, Inovação e Sinergia que vai trazer a Criciúma e região Sul catarinense respostas às perguntas nas mais diversas áreas compartilhando conhecimento e fomentando a economia.

O evento segue até quinta-feira com uma vasta programação tendo como palco a Associação Empresarial de Criciúma (Acic). A EXPOMAIS, único evento do gênero na região, também tem como objetivo fazer uma conexão entre a classe empresarial, acadêmica e o público em geral.

Além de abordar os temas-chave, que são Marketing, Administração, Inovação e Sinergia com debates e palestras, a EXPOMAIS também irá explanar sobre oportunidades em meio à crise, tendências de comportamento da economia brasileira e como inovar e empreender neste cenário.

Segundo uma das integrantes da comissão organizadora do evento, Lúcia Búrigo, a EXPOMAIS é uma fusão de 12 entidades, empresariais e de ensino, que se reuniram para propiciar um encontro com conhecimento. “Começou no ano passado timidamente por meio de um desafio que foi lançado dentro da Acic para que as pessoas pudessem pensar em termos de marketing, administração, inovação e sinergia, que é a temática do MAIS, trazendo alternativas para auxiliar na gestão”, lembra.

Lúcia ressalta que será um momento de muita troca de informação e conhecimento. “E principalmente conhecer o que na região se fomenta nos termos propostos pela EXPOMAIS. Não apenas o conteúdo que os palestrantes âncoras trazem, que tem muita relevância, mas também o compartilhamento daquilo que a gente já tem de boas práticas e que está fazendo a diferença nas organizações. As expectativas são as melhores possíveis”, expõe.

O presidente da Acic, César Smieleveski, acentua que a EXPOMAIS ocorre em Criciúma, mas é do Sul do Estado. “Agora não precisamos mais nos deslocar aos grandes centros, como São Paulo, para participar de eventos desta magnitude com palestrantes de renome internacional. Sem citar o custo-benefício que é uma das grandes vantagens da EXPOMAIS”, acrescenta

Integram o time de palestrantes, Fernando Kimura (Marketing), Eliane Cantanhêde (Administração), Lala Deheinzelin (Inovação), Renato Stefani (Sinergia), o superintendente de riscos e economista-chefe do banco cooperativo Sicredi, Alexandre Barbosa, o web ativista Gil Giardelli, da 5Era Inteligência e Inovação Digital e o empresário Maurício Vargas, fundador do portal Reclame Aqui.

Atividades paralelas

Além deles, profissionais conceituados, incluindo da região, participam das atividades paralelas. Uma delas é o Case MAIS que é a apresentação dos projetos com maior êxito nas áreas abordadas pela EXPOMAIS. O tema desta edição é o “Empoderamento Feminino”. No Diálogo MAIS irá ocorrer debates entre experts e participantes, sempre tendo como tema a especialidade de cada convidado. A interação de todos será o grande diferencial.

Já o Painel MAIS traz assuntos de todas as vertentes propostas pelo evento que serão debatidos pelos respectivos especialistas junto ao público. O Lab MAIS será um ambiente que tudo poderá ser colocado em prática, podendo todos interessados exercitar as metodologias ensinadas, assim como expor suas habilidades junto às ferramentas e técnicas abordadas na EXPOMAIS.

Tem ainda a Sala de Convergência, perfeita para Networking com coffee break, para descontrair sem perder o foco profissional. A EXPOMAIS já está na sua segunda edição e é fruto de uma cocriação entre ACIC, CDL de Criciúma, Esucri, IFSC (Criciúma), Satc, Sebrae, Senac, Senai, Unesc, Unibave, Unisul e UFSC (Araranguá).

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento, no expomais.com ou na sede da Acic.



Programação EXPOMAIS 2017

DIA 25 (Quarta-feira)

13h – Credenciamento

Local: Hall

13h30min – Abertura Oficial

14h – Palestra Âncora com Fernando Kimura - Academia Neuromarketing

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

15h30min – Lab MAIS - “Novas empresas para uma nova economia”, com Jean Roversi, promotor do Sistema B, das Empresas B

Local: Sala 01

15h30min – Lab MAIS - “Equalizador de liderança”, com o empreendedor Henrique Versteeg-Vedana, da Manifesto 55

Local: Sala 05

15h30min – Diálogo MAIS - “Inteligência de Mercado”, com o diretor executivo da Schambeck Participações, Vinícius Schambeck e o diretor comercial da Genésio A. Mendes (GAM), Ézio Oliveira Júnior

Local: Auditório Jayme Zanatta (Médio)

15h30min – Painel MAIS - “Comunicação e Branding”, com Gabriela Moura, da NSC e Rudinei da Rosa Gomes das Lojas Corrêa Back

Local: Auditório Jayme Zanatta (Pequeno)

15h30min – Case MAIS - Empoderamento feminino com Janaina Souza e Neiva Kieling

Local: Auditório Jayme Zanatta (Pequeno)

17h - Movimento de Networking e Coffee Break

Local: Hall

18h – Palestra Âncora com Lala Dehelnzelin – Movimento Crie Futuros

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

19h30min – Palestra MAIS com Gil Giardeli – 5ERA

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

21h – Encerramento





DIA 26 (Quinta-feira)



9h- Credenciamento

Local: Hall

9h30min – Palestra Âncora com Renato Stefani – Hack Life

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

11h – Palestra MAIS com Maurício Vargas – Reclame Aqui

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

12h – Almoço

14h – Painel MAIS – “Gestão de marca e Empreendedorismo familiar”, com Abrahao Paes Filho, da Saint Bier e Eduardo Felisbino, da Lohn Bier

Local: Auditório Jayme Zanatta (Médio)

14h - Diálogo MAIS – “Meritocracia e Gestão de Pessoas”, com Antonio Silvano Szezecinski, da IBmérito

Local: Diomício Vidal

14h - Lab MAIS – “Redes Sociais para Negócios”, com a especialista Thaise Teixeira

Local: Sala 05

15h30min - Movimento de Networking

Local: Hall

16h - Lab MAIS – “Reposicionamento Profissional”, com Cristiane Barata, da Papilo Empresarial

Local: Sala 01

16h - Lab MAIS – “Gamificação e Experiência”, com o especialista Diego Piovesan Medeiros

Local: Sala 05

16h - Painel MAIS – “Ética nos negócios”, com Roberta Volpato Hanoff, do Studio Estratégia e Cristian Pizoni Bonfant, gerente comercial da Betha Sistemas

Local: Auditório Jayme Zanatta (Pequeno)

16h - Diálogo MAIS – “Inovação e tendências tecnológicas”, com Giezi Marques de Azevedo Júnior, gerente comercial da Betha Sistemas e Rafael Cardoso, da SERCOMPE

Local: Auditório Jayme Zanatta (Médio)

17h30min - Movimento de Networking e Coffee Break

Local: Hall

18h – Palestra MAIS com Alexandre Barbosa – Ambiente de investimento

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

19h30min – Palestra Âncora com Eliane Cantanhêde – Cenário Brasileiro

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

21h – Encerramento





Colaboração: Talise Freitas / Ápice 360º