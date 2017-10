ExpoMais fomenta debate às inovações empresariais e acadêmicas

Gabriel Bosa

Unindo o meio acadêmico as iniciativas privadas, a segunda edição da ExpoMais fomentará um amplo debate dos desafios empresariais, sociais, econômicos e políticos que se mostram à frente. A partir de hoje, centenas de pessoas se reunirão na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) para discutir e apresentar as novas tendências de Marketing, Administração, Inovação e Sinergia.

O credenciamento está marcado para às 13h, com a primeira palestra prevista a partir das 14h. Até a noite de quinta-feira, a ExpoMais compreenderá 40 horas de palestras, cursos e workshops, divididos em 33 atividades e 50 facilitadores.

Serão cinco palestras âncoras: Fernando Kimura (Marketing), Eliane Cantanhêde (Administração), Lala Deheinzelin (Inovação) e Renato Stefani (Sinergia), além do superintendente de riscos e economista-chefe do banco cooperativo Sicredi, Alexandre Barbosa, o web ativista Gil Giardelli, da 5Era Inteligência e Inovação Digital e o empresário Maurício Vargas, fundador do portal Reclame Aqui. Estes três últimos integram o time das “Palestras Mais”.

“Acredito que os resultados serão de médio prazo. O mundo está passando por uma série de mudanças, e não há mais como ficar parado. Quem não se atualizar será engolido pelo mercado. É preciso melhorar nosso marketing e aprimorar e desenvolver novos produtos e serviços”, ressalta o presidente da ACIC e um dos idealizadores do evento, César Smielevski.

Consolidação da quarta

Revolução Industrial

A ExpoMais 2017 é o resultado da congruência de 12 entidades educacionais, sociais e empresariais do Sul catarinense. São parceiros da ideia a ACIC, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), SATC, Senac, Senai, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e Centro Universitário Barriga Verde (Unibave), com o apoio da superintendência Sul do Sicredi.

O presidente da ACIC destaca a importância desta união entre o mundo acadêmico e empresarial para o desenvolvimento e disseminação da chamada quarta Revolução Industrial, pautada, entre outros aspectos, na inteligência artificial.

“Isso vai nos atingir de forma muito forte, seja o estudante, a dona de casa ou o empresário. A inteligência artificial vai mudar o comportamento de todos, não importa a classe social ou área de atuação. Quem assistir às palestras poderá aplicar essa nova situação dentro de sua área, isso não imediatamente, mas que surja um resultado daqui a um ou dois anos”, expõe Smielevski.

Ingressos ainda

disponíveis

A venda dos ingressos está sendo feita em forma de financiamento coletivo, com quatro opções de colaboração. O valor mais baixo é de R$ 20, com direito à menção de agradecimento. Quem colaborar com R$ 60 terá direito a um dia de programação e um certificado digital. A colaboração de R$ 110 dá acesso aos dois dias de eventos, mais certificado digital e uma camiseta do evento. A maior contribuição, de R$ 220, dá direito a Certificado digital e a citação nas mídias do evento on line, mais um livro e uma camiseta temática do evento, passaporte para os dois dias do evento e acesso a VIP ao evento.

Programação completa ExpoMais

DIA 25 (quarta-feira)

13h – Credenciamento

Local: Hall

13h30min – Abertura Oficial

14h – Palestra Âncora com Fernando Kimura - Academia Neuromarketing

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

15h30min – Lab MAIS - “Novas empresas para uma nova economia”, com Jean Roversi, promotor do Sistema B, das Empresas B

Local: Sala 01

15h30min – Lab MAIS - “Equalizador de liderança”, com o empreendedor Henrique Versteeg-Vedana, da Manifesto 55

Local: Sala 05

15h30min – Diálogo MAIS - “Inteligência de Mercado”, com o diretor executivo da Schambeck Participações, Vinícius Schambeck e o diretor comercial da Genésio A. Mendes (GAM), Ézio Oliveira Júnior

Local: Auditório Jayme Zanatta (Médio)

15h30min – Painel MAIS - “Comunicação e Branding”, com Gabriela Moura, da NSC e Rudinei da Rosa Gomes das Lojas Corrêa Back

Local: Auditório Jayme Zanatta (Pequeno)

15h30min – Case MAIS - Empoderamento feminino com Janaina Souza e Neiva Kieling

Local: Auditório Jayme Zanatta (Pequeno)

17h - Movimento de Networking e Coffee Break

Local: Hall

18h – Palestra Âncora com Lala Dehelnzelin – Movimento Crie Futuros

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

19h30min – Palestra MAIS com Gil Giardeli – 5ERA

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

21h – Encerramento

DIA 26 (quinta-feira)

9h- Credenciamento

Local: Hall

9h30min – Palestra Âncora com Renato Stefani – Hack Life

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

11h – Palestra MAIS com Maurício Vargas – Reclame Aqui

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

12h – Almoço

14h – Painel MAIS – “Gestão de marca e Empreendedorismo familiar”, com Abrahao Paes Filho, da Saint Bier e Eduardo Felisbino, da Lohn Bier

Local: Auditório Jayme Zanatta (Médio)

14h - Diálogo MAIS – “Meritocracia e Gestão de Pessoas”, com Antonio Silvano Szezecinski, da IBmérito

Local: Diomício Vidal

14h - Lab MAIS – “Redes Sociais para Negócios”, com a especialista Thaise Teixeira

Local: Sala 05

15h30min - Movimento de Networking

Local: Hall

16h - Lab MAIS – “Reposicionamento Profissional”, com Cristiane Barata, da Papilo Empresarial

Local: Sala 01

16h - Lab MAIS – “Gamificação e Experiência”, com o especialista Diego Piovesan Medeiros

Local: Sala 05

16h - Painel MAIS – “Ética nos negócios”, com Roberta Volpato Hanoff, do Studio Estratégia e Cristian Pizoni Bonfant, gerente comercial da Betha Sistemas

Local: Auditório Jayme Zanatta (Pequeno)

16h - Diálogo MAIS – “Inovação e tendências tecnológicas”, com Giezi Marques de Azevedo Júnior, gerente comercial da Betha Sistemas e Rafael Cardoso, da SERCOMPE

Local: Auditório Jayme Zanatta (Médio)

17h30min - Movimento de Networking e Coffee Break

Local: Hall

18h – Palestra MAIS com Alexandre Barbosa – Ambiente de investimento

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

19h30min – Palestra Âncora com Eliane Cantanhêde – Cenário Brasileiro

Local: Auditório Jayme Antônio Zanatta

21h – Encerramento