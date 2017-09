Expectativa e ansiedade na primeira avaliação do Prêmio Acic de Matemática

Esta quinta-feira foi marcada por expectativa e ansiedade para os estudantes que participaram da primeira prova do 4º Prêmio Acic de Matemática. As avaliações foram aplicadas durante todo o dia para aproximadamente 12 mil alunos do quinto, sexto, sétimo e oitavo anos das escolas municipais, estaduais e particulares de Criciúma e das escolas municipais de Siderópolis, Içara, Cocal do Sul e Nova Veneza.

“Não estava nervoso, mas minhas mãos estavam suando”, conta o estudante do 5º ano do Colégio Marista, João Pedro Meller, de 11 anos. “Algumas questões estavam difíceis, porém consegui fazer todas. Acho que me sai bem”, acrescenta. O aluno Vinícius Fabris dos Santos, de 10 anos, também conta da ansiedade para o teste. “Estava nervoso, porém depois que li a prova me acalmei porque vi que conseguiria realizar as questões. Estudei os conteúdos repassados pela professora para estar preparado para o teste”, conta.

A professora da classe, Lucimara Cardoso, também destaca a grande expectativa dos estudantes. “Eles estão muito empolgados com o prêmio e com a realização da primeira prova, a expectativa é para a divulgação dos classificados para a segunda etapa”, diz. Conforme Lucimara, foram realizados diversos exercícios de preparação. “Refizemos as provas de anos anteriores e diversas atividades com grupos de estudo. Com o prêmio, passamos a incluir em sala de aula algumas questões de raciocínio lógico, que não estavam no nosso currículo escolar”, reforça.

Os alunos que atingirem a média estabelecida passarão para a segunda etapa da premiação, que será realizada no dia 18 de outubro na sede da Acic. Os premiados serão revelados no dia 8 de novembro, com evento de premiação marcado para 24 de novembro.

O Prêmio Acic de Matemática é uma das ações da Associação Empresarial de Criciúma em prol da educação, promovendo a valorização da matemática na vida cotidiana da sociedade, bem como diagnosticar a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos nas escolas participantes.