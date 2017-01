Ex-beneficiária do INSS busca comprovar necessidade de Auxílio-doença

Denise Possebon

A luta pela independência financeira e por uma vida mais digna ultrapassam as dores agudas, os cansaços e as noites mal dormidas. Impossibilitada de trabalhar e diagnosticada com fibromialgia, Marli Gonçalves, 59 anos, perdeu seu Auxílio-doença, do INSS (Previdência Social), em novembro. Atestando ser este um equivoco, e com lista de remédios para comprar e com as contas acumulando, a ex-faxineira busca comprovar que sua doença não possui cura e que nunca mais poderá trabalhar novamente.

Conforme ela, o INSS, por avaliação própria e inexplicável, lhe deu alta e deixou de repassar o valor de um salário mínimo sem avisos prévios. O fato teria ocorrido na época em que a Previdência iniciou um pente-fino entre os beneficiários, reavaliando a necessidade de alguns receber. Desde que ficou sem poder trabalhar, Marli entrou em depressão profunda. Agora, sob muita luta, tenta contratar um advogado para comprovar que perdeu seus direitos injustamente.

Mesmo com uma perícia marcada, apenas para o fim de fevereiro, Marli quer garantir o benefício por tempo indeterminado. “Eles me deram esta alta médica sem explicação alguma, mesmo eu tendo um atestado de apenas três dias do doutor Hélio, que dizia que eu nunca mais vou poder voltar ao trabalho. Eu fui até o INSS com todos os meus documentos e o perito se quer olhou os papéis direito”, conta Marli. As dificuldades iniciaram há quatro anos quando, em horário de serviço, Marli caiu de uma escada com as costas no chão.

Os problemas de saúde se agravaram dentro de dois anos, quando a faxineira permaneceu realizando suas atividades domésticas normalmente, para sobreviver. Foi então que precisou passar por uma cirurgia, caso contrário ela poderia perder seus movimentos e ficar paraplégica.

Pequenas ajudas no dia a dia

Para pagar as contas e até se alimentar, Marli tem contado com a ajuda da filha mais nova, que divide com ela uma cesta básica e, volta e meia, lhe dá algum dinheiro. Agora, tem recebido apoio na casa da amiga, Licilda Alves Ferreira, com quem está passando alguns dias para conseguir driblar a tristeza deste período. “Se eles acham que ela está mentindo, porque não vão até a casa dela acompanhar a realidade? Existem os “sem-vergonhas”, mas tem aqueles que realmente precisam. Ela não tem ninguém por ela”, opina Licilda.

Sobre a aposentadoria por invalidez, Marli disse que o INSS nunca tomou qualquer posicionamento sobre a questão, mesmo que ela sabendo que existem casos mais amenos que o seu e que são beneficiados. “Eu gostava muito de trabalhar. Meu salário era pouco, mas era alguma coisa. Mas, eu perdi as forças, nas pernas, vivo a base de tranquilizantes. Parece que tem um bicho me comendo por dentro”, conta. Para mais detalhes, a reportagem tentou entrar em contato com a chefia local do INSS.

Mas, o responsável solicitou que as informações fossem coletadas com a assessoria da Previdência Social. Conforme a mesma, cada caso é avaliado separadamente e as informações sobre os beneficiários, em específico, são todas sigilosas. Mas, garante que em casos em que o trabalhador espera pela nova perícia, o auxílio não é retirado neste meio tempo. Marli, no entanto, atesta que só recebeu direito à nova perícia após longa insistência, depois de já ter perdido o direito.



Beneficiários serão convocados para nova revisão

O Governo Federal segue fiscalizando aqueles beneficiários que realmente precisam ou não receber o Auxílio-doença. A partir da próxima semana, o pente-fino dos benefícios será retomado. Cerca de 30 mil pessoas, que já possuem o auxílio há mais de dois anos, deverão ser convocadas para novas perícias. Conforme o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, essas pessoas consumem 7,5 bilhões por ano.

Espera-se com isso economizar em torno de 13 milhões, para investimento na própria previdência. “Estamos revisando os benefícios e eliminando aquelas que já não tem direito ou que estão recebendo indevidamente, para aquelas que realmente precisam possam receber”.