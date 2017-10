Evento de Paraquedismo movimenta Aeroporto Diomício Freitas

Bárbara Barbosa

O Aeroporto Diomício Freitas, em Forquilhinha, recebeu, neste fim de semana, um evento de paraquedismo que atraiu o público aventureiro da região e até curiosos que apenas queriam observar os saltos duplos. De acordo com o instrutor e um dos organizadores do evento, Newton Nogueira, o salto a mais de 3 mil metros de altura consiste em 35 segundos de queda livre a 220 quilômetros por hora e mais cinco minutos de navegação suave até o chão. “Acompanhados de instrutor com experiência. Além disso, a pessoa tem 15 minutos de orientação antes do pulo”, explica.

Prova de que um espírito aventureiro não tem idade, o aposentado João Domingues Bombazar, de 68 anos, foi um dos que aprovaram a experiência. “Foi uma sugestão do meu filho, ele sabe que sou aventureiro. Ele só chegou e disse: pai, vamos saltar? Eu não pensei duas vezes. De fato, é uma experiência única, vale muito a pena, a sensação é de liberdade, de que estava livre voando no espaço. Recomendo”, comemora ele, que realizou o salto duplo em família, com o próprio filho. “Fazer isso com o filho ainda é muita satisfação”, arremata.

Com quase 3,7 mil saltos na carreira e até recorde mundial, Newton é um dos que acompanharam os aventureiros nos saltos duplos do evento. “Só no domingo foram 70 saltos, a estimativa era alcançar 100, mas, por conta das condições meteorológicas, tivemos que reduzir”, afirma.

Por conta da alta demanda, os organizadores do evento já planejam outro fim de semana de paraquedismo para a região, nos dias 18 e 19 de novembro, novamente no Aeroporto Diomício Freitas. “Será para os remanescentes, tivemos muitas solicitações de saltos, então, vamos retornar com o evento”, detalha.

Segundo o diretor comercial da RDL Aeroportos, André Constanzo, o objetivo é tornar o aeroporto um polo de aviação e resgatar a vocação natural para atender a aviação geral. “A primeira intenção com o evento é aproximar o aeroporto do público e mostrar como a aviação é democrática. E estamos muito satisfeitos com o resultado”, dispara. “Outro ponto é basear aqui uma escola de paraquedismo, tanto para saltos duplos, quanto paraquedismo. Trazer escolas de aviação, movimentar o aeroporto com eventos aerodesportivos e também para profissionais”, arremata.