Estudantes se mobilizam em Feira Cultural

O Colégio Cristo Rei está realizando, entre a sexta-feira e sábado, mais uma edição da tradicional Feira Cultural. O evento conta com exposição de trabalhos dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 2, narração de histórias, venda de livros, exposição dos trabalhos realizados durante o semestre letivo e oficina de jogos. O evento tem como objetivo incentivar o hábito da leitura e integrar a comunidade escolar.

“É uma grande oportunidade de mobilizar nossos estudantes em prol de um trabalho coletivo que é feito por todos e para todos. O sucesso do evento depende do empenho de cada um. Esperamos contribuir para a formação de novos leitores, promovendo a interação da comunidade com diversas linguagens artísticas e culturais”, destaca a diretora da escola, Irmã Maria de Fátima Santana.