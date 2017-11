Estímulo à cultura: Madeira e Cerâmica são matérias prima de exposição

Bárbara Barbosa

O encontro de materiais básicos e para concepção artística, a madeira e a cerâmica, são os protagonistas da exposição dos artistas plásticos Edi Balod e César Pereira. As obras feitas a partir dos dois elementos estão expostas e à venda na galeria do Atelier Casa Arte Ana Frida, em Criciúma, até dia 30 de novembro, na Rua Lauro Müller, 693, Centro. “Há uma relação básica entre esses materiais, uma vez que a própria madeira serve de lenha para o a fogueira queimar a cerâmica. São materiais básicos”, destaca o artista e organizador do evento, Edi Balod.

Tendo como ponto de partida madeiras lavadas, portões do material, e até um leme da barra do Chuí, Balod agrupa elementos e constrói uma experiência estética singular. “Velhas fechaduras de metal, placas de sinalização, ossos de animais e até lacres de latinhas de cervejas, ajudam a compor a obra”, dispara.

Já na cerâmica de César Pereira, o marco zero da produção são as argilas locais e a roda de oleiro. A partir daí, Pereira foca sua pesquisa nos acabamentos proporcionados pela própria argila, como a técnica da “terra sigilata”, engobes cerâmicos e brunidos aplicados às peças, que são queimas em forno a lenha ou através de queimas primitivas. “Minha ligação com a cerâmica é muito forte, começou já no meu primeiro emprego que foi em uma cerâmica industrial. Então absorvi por muitos anos todo o processo técnico da cerâmica, que é fundamental. Não basta ter só a ideia, é preciso muita técnica”, detalha ele.

Tencionando aproximar o público tanto do atelier, quanto da arte, Edi e César arrematam que a ideia da Exposição Madeira e Cerâmica é só o começo de um projeto maior. “De transformar o atelier em local de referência cultural e com intervenções de arte regulares abrangentes, com literatura, fotografia, cinema, enfim, todo tipo de manifestação artística”, arremata Balod. “Além disso, estamos carentes de lugares expositores, é uma forma de suprir essa demanda também”, complementa César.