Estado apresenta projeto para revitalização da Jorge Lacerda

Gabriel Bosa

O Governo de Santa Catarina apresentou o projeto para revitalização da Rodovia Governador Jorge Lacerda, uma das principais vias de acesso a Criciúma pela BR-101. O documento foi explicado para os moradores das comunidades do entorno na manhã de ontem, durante uma audiência no Centro Comunitário de Capão Bonito. A reunião foi liderada pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, tendo também a participação do secretário da Agência Regional de Desenvolvimento (ADR), João Fabris, o secretário de Estado da Articulação Nacional, Acélio Casagrande, e vereadores do município.

O projeto teve custo de R$ 200 mil e prevê a reconstrução total dos aproximadamente 10 quilômetros da via, retirando toda a base atual e substituindo por novas camadas. O planejamento também indica o alargamento da pista, em mais 3,5 metros, e do acostamento, em 2,5 metros, além da construção de rótulas e trevos ao longo da via para o acesso às comunidades. A obra está orçada em R$ 17 milhões.

“A rodovia já está completamente deteriorada, não cabe mais recuperação”, pontua Vampiro.

Apesar de o projeto já estar concluído, ainda não há previsão para o início das obras. O orçamento necessário não está no planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura. Segundo Vampiro, agora iniciam as movimentações para tentar captar o recurso junto ao Governo Federal.

“Nós tínhamos o compromisso de entregar o projeto executivo da obra. Os valores para a revitalização são expressivos e no momento nós não temos recursos para isso. Agora inicia uma nova etapa, de buscar esses recursos em Brasília”, complementa o secretário.

Rodovia só passou por obras paliativas

A revitalização da Jorge Lacerda é reivindicada há anos pelos moradores da região. O movimento teve maior intensidade a partir de 2012, com o recolhimento de 3 mil assinaturas pedindo atenção à situação. À época, a rodovia ainda era responsabilidade da Administração Municipal, porém, desde o fim do último ano, a gestão foi repassada ao Governo de Santa Catarina.

O morador do Bairro Verdinho, Adailton Martinelo, participou do encontro deste domingo e avaliou como positivo o planejamento apresentado. “Já é um grande avanço nós termos esse projeto. Agora é questão de ajustes para arrumar esse dinheiro, o momento tem que ser agora”, considera. “É uma rodovia que já tem quase 40 anos e nunca passou por um trabalho completo de reconstrução. Como está, não dá mais, é preciso fazer tudo de novo”, complementa o morador.