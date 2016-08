Estado anuncia pagamento de hospitais e se compromete com novas cirurgias eletivas

Denise Possebon

Ao menos um novo fôlego aos hospitais de Santa Catarina foi garantido. O Governo do Estado se comprometeu em pagar R$ 43 milhões em dívidas às instituições filantrópicas nos próximos dias, viabilizando também novas cirurgias eletivas a partir de setembro. Em reunião feita ontem com a Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina (AHSC), o secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinübing, anunciou a liberação imediata de R$ 35,9 milhões em recursos, e os R$ 7,1 milhões restantes para esta semana.

As verbas provêm de uma de duas parcelas destinadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) ao Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e Municipais, ao Hemosc e ao Cepon, criado com o propósito inicial de desafogar em 90% as filas para cirurgias. Além desses R$ 43 milhões, A Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (Fahece), entidade que administra as unidades, receberá R$ 5 milhões. No total, serão quitadas dívidas com hospitais de até 75 cidades catarinenses.

Conforme o presidente da AHSC, Altamiro Bittencourt, dentro desse acerto de contas serão pagos os incentivos hospitalares de dezembro de 2015 a junho de 2016, os valores das redes de Urgência e Emergência até março deste ano e as cirurgias eletivas realizadas nos meses de abril, maio e junho. "Havíamos dito que não iríamos mais fazer cirurgias se as já realizadas não fossem pagas. Com isso, estamos liberando os hospitais para novos mutirões.

O secretário Kleinübing se comprometeu em pagar as próximas", afirma. Somente em Criciúma, cerca de 2 mil cirurgias são aguardadas para serem feitas, com enfoque em especia-lidades de cardiologia e ortopedia. Já em Santa Catarina, a demanda de procedimentos eletivos chega a mais 40 mil, já previstos em planejamento da AHSC. O Governo do Estado deduz que, até o fim deste ano, pelo menos 15 mil cirurgias eletivas sejam realizadas.

Sobre as novidades e em entrevista à Rádio Som Maior, o secretário de Saúde de Criciúma, Vitor Benincá, alegou que esse foi uma passo importante, tendo em vista a dificuldade de negociar com Kleinüing. "A maior vitória dele (Altamiro) foi conseguir falar com o Kleinübing. Faz tempo que ele não atende ninguém, está difícil de conversar. Mas a resolução dos hospitais filantrópicos não resolve a dívida que o Estado tem com os municípios", diz.

Total de R$ 13 mi em aberto

No entanto, apesar do comprometimento do Governo do Estado com as contas, parte do que é cobrado pela AHSC ainda não é reconhecida pela Saúde estadual. Conforme Bittencourt, os débitos contabilizados em todos os hospitais são de R$ 56 milhões. No entanto, esses R$ 13 milhões que ficarão faltando seriam referentes aos custeios de extrateto hospitalares. Para o Estado, esse seria um compromisso do Governo Federal. "No dia 31, estaremos em Brasília nos reunindo com de-putados federais para tratar disso. A intenção é fazer pressão no Ministério da Saúde", diz Altamiro.

Alteração da proposta inicial

O pagamento dos valores de cirurgias eletivas já realizadas no início deste ano, no entanto, não estava incluído no Projeto de Lei (PL) que viabilizou a criação de Fundo de Apoio aos Hospitais. A quitação de dívida só foi possível porque o Governo do Estado alterou a proposta por meio da Medida Provisória nº 207, publicada na quarta-feira, 1º. Com isso, o repasse do fundo pode ser destinado aos mutirões antigos e não apenas para procedimentos futuros.

Essa verba às instituições é menos da metade dos R$ 106 milhões repassados pela Alesc, dos quais R$ 56 milhões já foram encaminhados para custeio da Secretaria de Estado da Saúde. Isso porque, inicialmente, o valor divulgado em recursos para pagamento dos hospitais seria de exatamente R$ 50 milhões. Mas, agora, o total mencionado é de R$ 48,8 milhões, sendo que 10% desse total inclui o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon) e o Hemosc.

"A forma como Kleinübing irá pagar as cirurgias eletivas, é com ele. De qualquer forma, estamos oficia-lizando pela associação os pagamentos. Depois, cada hospital agendará novas reuniões se desejar pontuar as suas reclamações", disse o presidente da AHSC.