Escolas estaduais precisam se adequar às normas do Corpo de Bombeiros

Francine Ferreira

Inúmeras escolas da rede estadual de ensino de Santa Catarina, assim como da região carbonífera, estão com pontos inadequados em relação as normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Os profissionais efetuaram as vistorias em janeiro deste ano e, depois disso, encaminharam as notificações à Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Criciúma, solicitando a regularização de todos os espaços.

Os problemas vão desde questões documentais até a falta de equipamentos como extintores, placas de saída e luminárias de emergência. “Elencamos algumas situações que devem ser corrigidas, a ADR Criciúma foi notificada e foram feitos os planos de regularização de edificação. Com isso, podemos dizer que as escolas estão em fase de regularização, com realização de processo licitatório para aquisição do material necessário”, explica o tenente do 6º Batalhão de Bombeiros Militares de Criciúma, Samuel Ambrósio.

O profissionais ainda reforça que não foram constatadas situações de grave risco, como possibilidade de eminente explosão ou colapso estrutural e superlotação. “No entanto, são situações que precisam ser regularizadas para que seja garantido o mínimo necessário para as questões de prevenção e segurança”, completa Ambrósio.

Adequações até o fim do ano

A demora nas adequações, segundo o secretário executivo da ADR Criciúma, João Rosa Filho Fabris, se deu por conta da burocracia. “Foi preciso aguardar os recursos do Governo do Estado, que comprou novos kits para as 888 escolas de Santa Catarina. Com essa liberação, e também com a licitação da mão de obra para instalação desses equipamentos já feita, nossa expectativa é que até o dia 20 de outubro comecemos a instalar os materiais”, argumenta.

Na área de abrangência da ADR Criciúma, os kits de prevenção, que contém extintor de incêndio, placas de saída e luminárias de emergência, todas as escolas estaduais serão contempladas. “Nas notificadas, adequaremos a situação conforme solicitado. Nas que já possuem, trocaremos pelos novos equipamentos”, finaliza Fabris.