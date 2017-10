Esclarecido homicídio de 2015 em Criciúma

Francine Ferreira

Um jovem de 18 anos, na época adolescente com 16, foi apontado pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma como autor de um homicídio registrado em fevereiro de 2015 no Bairro Cristo Redentor. Na oportunidade, um outro jovem foi assassinado com dois tiros na cabeça, por conta de disputas envolvendo tráfico de drogas.

De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios da DIC Criciúma, André Milanese, através das informações obtidas durante a investigação, o então adolescente figurava como principal suspeito do homicídio. Ele era amigo da vítima e foi apreendido em flagrante um tempo depois do crime, com um revólver calibre 32, que conferia com o calibre da arma utilizada no assassinato.

O Instituto Geral de Perícias concluiu nesta terça-feira a comparação balística entre essa arma e o projétil retirado do corpo da vítima, confirmando que o tiro realmente partiu do revólver em questão. Ainda segundo a autoridade policial, o autor, agora com 18 anos, confessou ter matado o amigo. “Como ele praticou o crime quando adolescente, o inquérito policial está sendo encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, para a instauração de procedimento policial que vai apurar o ato infracional de homicídio praticado por ele”, completa Milanese.