Equipes concluem resgate de tartaruga marinha

Mayara Cardoso / Lucas Renan Domingos

Após dezenas de tentativas, a tartaruga marinha que foi encontrada ontem no lago da Praça do Congresso, em Criciúma, foi capturada no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17h30min.

Participaram da ação de resgate profissionais da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (Famcri), da Unesc, do projeto Tamar, de Florianópolis, e populares que estiveram no local. Os trabalhos duraram mais de seis horas até que o desfecho positivo fosse conquistado.

O resgate foi comemorado por todos os participantes e por quem acompanhava a situação ao longo do dia.

