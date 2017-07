Encontro nacional discute manutenção das unidades da JBS

Gabriel Bosa

Representantes dos sindicatos dos trabalhadores das indústrias alimentícias de todo o país se reuniram na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (CNTA Afins), em São Paulo, para discutir os desdobramentos das denúncias que atingem a JBS. A categoria teme o fechamento de unidades e redução nos postos de trabalho em reflexo aos escândalos políticos envolvendo a maior empresa do ramo alimentício do mundo.

Ações do Governo podem inviabilizar empresa

A JBS está presente no Sul de Santa Catarina com três unidades de processamento e uma fábrica de ração. A empresa emprega diretamente 750 funcionários em Morro Grande, 1,6 mil em Nova Veneza e 2 mil em Forquilhinha, onde é a maior responsável pela arrecadação do ICMS do município, além de financiar centenas de aviários na região.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Criciúma e Região (SINTIACR), Célio Elias, representou o Sul catarinense no encontro nacional. Segundo o sindicalista, apesar de não haver indicativos do fechamento ou redução de unidades a curto prazo, a atual situação da empresa com o Governo Federal pede cautela.

"O presidente Temer está atacando a JBS, enquanto devia focar apenas nos proprietários da empresa. Esses ataques podem trazer a inviabilização do trabalho das unidades em todas as regiões do país", explica.

Autoridades serão chamadas ao debate

O encontro encerrou com o compromisso de os líderes nacionais procurarem demais autoridades para expandir o debate e garantir a manutenção dos postos de trabalho.

"Serão agendadas reuniões com a procuradoria-geral do Ministério do Trabalho, Presidência do BNDES, com os parlamentares e com a própria direção da JBS para ver como essa situação será encaminhada", detalha Elias.