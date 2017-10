Encomendas de Natal já estão sendo aceitas pela Bercinho do Amor

Associação Beneficente Bercinho do Amor já está preparada para a chegada do fim do ano. Há dois meses do Natal, as voluntárias da instituição já estão recebendo encomendas de decorações de Natal. Os valores das peças variam entre R$ 15,00 e R$ 80,00. Todo o dinheiro das vendas é revertido para a manutenção da Bercinho.

Entre as opções estão toalhas de louças, painéis para portas (guirlandas), almofadas, bonecos de neve, jogos americanos e panos. As peças decorativas podem ser encomendadas diretamente na Bercinho do Amor, todas as terças-feiras, das 12h às 17h, na Rua Eugênio de Bonna Castelan, nº 119, Centro, próximo à faculdade Senac.