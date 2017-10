Em Içara, Dia Estadual de Combate a Erradicação ao Trabalho Infantil terá blitz educativa

Em alusão ao Dia Estadual de Combate a Erradicação ao Trabalho Infantil, a Secretaria de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda de Içara realizará uma blitz educativa na próxima quarta-feira.

A ação acontecerá no Bairro Esplanada, entre às 9h30 e 11h30, e contará com a participação de toda rede de serviços da secretaria, como Centro de Referência em Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Conselho Tutelar, Agentes de Saúde do bairro, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Policia Militar de Içara e Polícia Rodoviária de Cocal do Sul.

O Dia Estadual de Combate foi decretado no ano de 2015 e tem por finalidade reforçar os olhares da sociedade para esse mau que traz inúmeros riscos a saúde, ao desenvolvimento e a moral das Crianças e Adolescentes.

“Escolhemos o Bairro Esplanada visando a descentralização e pensando na demanda de incidências. Investir em ações em prol de todas as crianças e adolescentes é prioridade para as políticas públicas do Município de Içara”, coloca a secretária de Assistência Social, Jaqueline dos Santos.

“É nosso dever como órgão governamental garantir proteção ás Crianças e Adolescentes e o programa Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Apeti), desenvolve uma série de atividades que informa e fiscaliza os casos de trabalho infantil do Município”, destaca a coordenadora do Aepeti, Rita Jaques.

Colaboração: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Içara