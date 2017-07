Dois homens morrem e um adolescente fica gravemente ferido em acidentes de trânsito

Francine Ferreira

Dois acidentes de trânsito ontem vitimaram dois homens, um em Lauro Müller e outro em Siderópolis, e deixaram um adolescente gravemente ferido. Na primeira fatalidade, um idoso de 65 anos morreu e um adolescente de 16 anos ficou em estado grave após uma colisão entre motocicletas durante a tarde, na Estrada Geral de Morro da Figueira, em Lauro Müller. Ambos conduziam as motos. Segundo o Portal Sul In Foco, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o idoso, identificado como Loreni de Oliveira, com politraumatismo, e o encaminhou ao Hospital Henrique Lage, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. O menor, por sua vez, já havia sido levado ao mesmo hospital por populares quando o Samu chegou ao local. No entanto, pelo estado bastante grave, foi transferido ao Hospital São José por uma unidade avançada do Samu de Criciúma.

Mais tarde, à noite, na SC-445, em Siderópolis, uma colisão envolvendo um caminhão, com placas de Siderópolis, e uma motocicleta, com placas de Treviso, vitimou o jovem identificado como Kleiton Luiz Bada, de 24 anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Cocal do Sul, o motorista do caminhão, de 46 anos, contou que transitava em direção a Criciúma e o motociclista em direção a Siderópolis, quando o segundo, após efetuar uma ultrapassagem, colidiu na lateral do caminhão.

O motorista do caminhão não teve ferimentos, mas o motociclista morreu no local. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para dar início à perícia que confirmará como aconteceu o acidente, assim como o Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma, para recolher o corpo.