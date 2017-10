DNPM não cumpre ordem de retirada de material do Centro Cultural Jorge Zanatta

Francieli Oliveira

A Prefeitura de Criciúma iniciou a limpeza no Centro Cultural Jorge Zanatta, enquanto isso está sendo finalizado o processo licitatório para a cobertura do prédio histórico. Das três empresas interessadas em realizar a obra, duas continuam sendo analisadas e nos próximos dias a vencedora deve ser habilitada pelo Governo Federal podendo iniciar o tão aguardado trabalho.

Por outro lado, a Justiça Federal de Santa Catarina definiu por aumentar a multa ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que ainda não cumpriu a determinação de retirar do local os testemunhos geográficos de carvão. “Passados mais de seis meses desde o deferimento da tutela que determinou ao DNPM o cumprimento de obrigação de fazer (dar aos testemunhos de perfuração o acondicionamento devido), sob pena de multa diária de R$ 100 a contar do primeiro dia de descumprimento, observo que o réu ainda não cumpriu a determinação judicial, sem sequer apresentar qualquer justificativa para tanto”, coloca em sua decisão a juíza federal substituta, Louíse Freiberger Bassan Hartmann. “Vê-se, portanto, que a multa diária estipulada necessita ser majorada, a fim de, uma vez mais, compelir o réu ao cumprimento da determinação”, complementa. A multa passou para R$ 500 ao dia de descumprimento.

Já a União e o Município de Criciúma afirmaram que estão realizando suas ações. Que são o processo licitatório e a limpeza do local. A Administração de Criciúma informou que "já iniciou os serviços emergenciais, para que os danos à estrutura do Centro Cultural Jorge Zanatta cessassem" e que "procedeu os trabalhos de limpeza interna e externa do prédio devido ao grande acúmulo de entulhos e sujeira ao longo do tempo, bem como com o início da retirada de todo o forro de madeira localizado no prédio principal ".

Pedido de

documento técnico

Com o incêndio que atingiu o prédio no último mês, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou que o Município de Criciúma elabore e apresente no processo documento técnico acerca dos danos efetivamente causados ao bem.

De acordo com a juíza, a certidão apresentada pelo Corpo de Bombeiros pouco esclarece acerca da dimensão dos danos causados pelo incêndio ocorrido em 10 de setembro. “Sendo o Município de Criciúma réu deste processo e atual possuidor do bem imóvel, entendo que há espaço para impor ao ente municipal o ônus de esclarecer, através de relatório técnico especializado, a abrangência dos danos causados”, afirma a magistrada na decisão.

O Centro Cultural Jorge Zanatta, importante prédio histórico de Criciúma, já estava abandonado devido ao seu péssimo estado de conservação. Após várias tentativas de restauração e quando a licitação para a recuperação da cobertura estava em andamento, foi atingindo pelas chamas.

Até o momento, não há garantia concreta de sequência da restauração do local.