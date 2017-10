DNIT garante que túnel de Morro do Formigão permanece aberto

Bárbara Barbosa

A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Santa Catarina (DNIT/SC) garante que as verbas para manter rodovias catarinenses estão em dia e não há risco de fechamento do túnel de Morro do Formigão, em Tubarão. A preocupação com o assunto surgiu depois do anúncio de que não há mais recursos para serviços de manutenção nas rodovias federais do Rio Grande do Sul.

O fato implicaria o fechamento dos dois túneis da BR-101, em Morro Alto. Desde o começo do mês, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul (DNIT/RS) anunciou que não teria mais dinheiro para repassar as obras de manutenção.

Já em Santa Catarina a verba estimada para 2017 é o suficiente para dar seguimento as obras e também manutenção do túnel de Morro do Formigão. Em 2017, a autarquia recebeu R$ 187 milhões para obras e serviços de manutenção, o que seria suficiente para manter permanecer em atividade até o fim do ano.

De acordo com o DNIT/SC , para 2018, a verba prevista para manutenção dos trabalhos realizados no túnel em Tubarão seria de R$ 185 milhões, apesar da intenção do órgão de receber em torno de R$ 412 milhões para a preservação efetiva e realização de 100% dos trabalhos planejados para o local. No entanto, segundo a autarquia catarinense, o valor que vem sendo repassado é o suficiente para manter o local sem riscos de fechamento.