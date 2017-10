DNIT fará trabalhos em viaduto de acesso central de Tubarão

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) fará nesta terça-feira trabalhos de recomposição e melhorias no pavimento asfáltico das cabeceiras no viaduto para acesso central à cidade de Tubarão. A estrutura está localizada no km 334 da BR-101 Sul e serve de travessia elevada para o tráfego de longo curso, bem como é caminho para retorno de sentido e circulação de tráfego local entre avenidas e rodovia estadual.

A autarquia fará trabalhos de correção na ancoragem da plataforma das pistas duplicadas com o elevado construído, aplicando nova camada asfáltica. O serviço será feito em ambas as cabeceiras e será finalizado no mesmo dia. A ação é rotineira e necessária devido ao constante adensamento no aterro de cabeceiras em viadutos e pontes ao longo da duplicação na rodovia federal. Em caso de chuva, os trabalhos serão cancelados e agendados para nova data, a ser divulgada.

O tráfego de veículos, durante a execução das melhorias, será redimensionado e passará a circular por estreitamento de uma das faixas de rolagem, concomitante ao avanço da atividade. Ao interromper uma das faixas, abre-se espaço para a aplicação de asfalto, e, após a compactação e fixação, o tráfego é liberado e o processo se inicia no outro corredor, assim até o final dos trabalhos.