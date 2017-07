DJ Irigaray abrirá show da Blitz em Criciúma

Lucas Renan Domingos / Especial

Muita disco music e rock dos anos 80 estarão presentes na festa de 30 anos de Rádio Som Maior FM. Além da banda Blitz, principal atração da noite, quem promete agitar o público que ir até a Sociedade Recreativa Mampituba na noite desta sexta-feira é um nome bem conhecido dos criciumenses, o DJ Eduardo Irigaray.

O músico possui uma parceria de mais de 13 anos com a Rádio Som Maior. Tudo começou quando o jornalista Adelor Lessa e o seu sócio Beto Colombo compraram a emissora de Criciúma. "Antes de ser Som Maior FM, ela era Antena 1, e eu era o DJ oficial da Antena 1 em Porto Alegre. Quando eles compraram a rádio, fizeram uma festa de inauguração e queriam que eu tocasse. Deu supercerto e somos parceiros até hoje", conta.

Irigaray se considera DJ desde os cinco anos de idade, quando brincava com alguns discos do irmão em uma vitrola que tinha em casa. "É uma paixão. Sempre gostei e amo o que faço e faço com a alma e o coração", frisa.

"Tem que sentir a pista"

Com mais de 200 passagens por Criciúma, Irigaray vai abrir a noite com hits para colocar a plateia para dançar. "Eu não faço uma lista do que vou tocar. Tem que sentir a pista. Vou pelo gosto da galera. O segredo do bom DJ é saber sentir os anos e a empolgação do público. Se eu colocar Madonna, por exemplo, e as pessoas curtirem, eu sei que um Billie Jean do Michael Jackson também vai agradar", explica. Ao falar do gosto dos criciumenses, o DJ faz uma comparação com o cenário mundial e acredita que os sons que ele coloca para tocar em suas pick-ups é uma aceitação geral.

"Eu não só toco músicas dos anos 80, eu vivi essa época. Quem conhece sabe que o mesmo som que eu tocar aqui, se tocar em qualquer outro lugar do mundo, vai ser bem aceito. O flashback é um estilo que nunca vai morrer. Todo mundo que escuta curte. Não existe um lugar que não toca um Abba ou um Bee Gees", explica.

Em sua carreira, Irigaray acumula passagens por grandes clubes nacionais e internacionais e também foi DJ assistente no camarote do show de Paul McCartney em Porto Alegre. "Quem ir ao show da Blitz esta sexta-feira e aprecia o estilo de música que toco vai ter uma grande noite, com certeza", finaliza.

Os ingressos só serão vendidos de forma antecipada e podem ser adquiridos no site minhaentrada.com.br, lojas Propé Outlet e do Shopping Della Giustina e no Café Cultura no Nações Shopping.