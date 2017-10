Diversidade marca o 2º Festival de Inclusão Sociocultural

Dança, música e sorrisos foram as atrações principais do 2º Festival de Inclusão Sociocultural, realizado na noite desta quinta-feira. Organizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Siderópolis, o evento teve a participação de estudantes de escolas municipais, estaduais e privadas de Siderópolis e Treviso, além da Associação Feminina de Assistência e Bem-estar Social de Siderópolis (Afabes). O festival ocorreu no Ginásio de Esportes Espíndola Ramiro e contou com a exibição de 20 apresentações.

Conforme a presidente da Apae de Siderópolis, Jucélia Longo Scaini, a iniciativa busca integrar alunos da entidade com estudantes do ensino regular. “Fizemos o evento no ano passado e foi um sucesso. O festival é importante para que eles se sintam amados, respeitados e iguais. O nosso principal objetivo é a inclusão e a divulgação da prevenção”, frisou.

O espetáculo iniciou com uma apresentação de dança contemporânea de sete alunos da entidade e finalizou com o boi de mamão da E.E.B. José do Patrocínio. “Nós escolhemos o estilo, ensaiamos por dois meses todos os dias de manhã e à tarde, durante a oficina terapêutica. A preparação também teve a colaboração do professor de Educação Física, Douglas Ugione Marques Souza”, explicou a professora da Apae de Siderópolis, Vanessa Fernanda Cardoso.

Familiares dos estudantes e a comunidade em geral prestigiaram o festival, que também teve a presença de autoridades de Siderópolis e Treviso. Ao fim das danças, as instituições receberam troféus pela participação. Para assistir as apresentações foram vendidos ingressos no valor de R$ 2. A quantia arrecadada será utilizada para a conclusão da nova sede, que deve ser entregue no dia 25 de novembro.

Colaboração: Caroline Monteiro e Rafaela Maffioletti - Assessoria Voluntária Apae